¿Qué pasa si dejo de comer azúcar un mes? Tu cerebro lo agradecerá

Si estás pensando cambiar tus hábitos alimenticios y entre tus planes está dejar de comer azúcar debes saber que es una buena idea, pues la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que el consumo de azúcares libres no debe exceder el 10% de las calorías diarias, pues puede generar enfermedades no transmisible como son la diabetes.

Por lo que dejar de comer azúcar puede favorecer tener más energía y mejorar el ciclo del sueño, dos razones de peso para analizar reducir el consumo de azúcares diarios. Pero ojo, pues la advertencia de la OMS no se refiere al consumo de azúcares en frutas y verduras, sino al que contienen alimentos ultraprocesados como la sacarosa.

Reducir la ingesta de azúcar mejorará tu salud. Foto: Freepik

¿Qué pasa si dejo de comer azúcar en un mes?

Aquí te explicamos lo que pasa en tu cuerpo, pues dejar de comer azúcar es como dejar una droga.

Primera semana (efecto de abstinencia)

Ansiedad o antojos fuertes: el azúcar activa los centros de recompensa en el cerebro, así que al quitarla puedes sentir “mono” como si dejaras una adicción leve.

Dolores de cabeza, irritabilidad o cansancio: tu cuerpo se está adaptando a obtener energía de otras fuentes.

Después de 2 a 4 semanas