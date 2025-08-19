¿Qué es el síndrome de Ulises y a quienes afecta? Cada vez hay más personas que lo padecen

La Real Academia Española (RAE) nos define a la odisea como una “sucesión de peripecias, por lo general desagradables...”. Este término es muy utilizado cuando se quiere decir que algo es muy complicado.

Sin dudas, esta palabra proviene del héroe Ulises. Su figura ha sido retomada por la cultura de las diferentes épocas incluso la contemporánea, convirtiéndose en el tema central las peripecias del viaje, de la vida en tierra ajena a la propia.

Actualmente podemos decir que hay muchas personas que padecen el síndrome de Ulises. Esto se da con el fenómeno de las migraciones, que en muchos casos es forzada.

¿Qué es el síndrome de Ulises?

Las migraciones tienen un fuerte impacto en la salud mental que está siendo muy estudiado. El “Síndrome de Ulises” se utiliza para hacer referencia a un cuadro en el que predominan reacciones diversas e intensas de estrés.

Esta situación se da frente a un factor de larga duración como lo es la migración. También esto es conocido como síndrome del migrante (emigrante o inmigrante según los diferentes trabajos) con estrés crónico y múltiple.

Las características de este síndrome son las relativas a un estrés que es de larga duración. El mismo ocurre antes del proceso migratorio en sí, durante el mismo y en particular persiste posteriormente en el intento de adaptación al nuevo medio.

Además la migración implica varios duelos a superar. Así nos encontramos con la soledad o el aislamiento con la sociedad a la que llega, en que algunos casos roza la discriminación.

