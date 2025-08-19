5 pueblos mágicos con los mejores escenarios para tomar fotos en verano

Los pueblos mágicos son un gran aliado para los amantes de los viajes y las grandes aventuras, pero también para aquellas personas que disfrutan de tranquilas caminatas y conocer nuevos lugares a través de sus tradiciones. Cada uno de estos destinos ha sido parte importante en la historia del país y lo refleja a través de su arquitectura, artesanías, gastronomía y escenarios naturales que ahora son inspiración para quienes buscan fotos inigualables como un recuerdo para toda la vida.

Aunque todos los pueblos mágicos de México poseen una belleza única con rincones dignos de descubrir, hay otros en particular que se mantienen como los favoritos de los viajeros gracias a los escenarios en los que la imaginación es la clave para hacer de sus postales en redes sociales un recuerdo de impacto. Algunos más cerca de la Ciudad de México y otros que prometen una gran aventura, cada uno de estos lugares se puede convertir en el próximo viaje durante las vacaciones de verano.

Pueblos mágicos con sitios para conseguir fotos “aesthetic”

La arquitectura colonial y los callejones empedrados que transportan a sus visitantes al pasado hacen de este destino uno de los más cautivadores del país. Se trata de Taxco de Alarcón, un pueblo mágico en Guerrero que transmite tranquilidad para un viaje familiar, pero también se respira un ambiente romántico gracias a sus impresionantes atardeceres y vistas de todo el lugar que regala un sinfín de rincones para postales inigualables. A poco más de tres horas de la capital del país, este lugar posee una gran cultura, tradiciones y gastronomía que envuelven a quienes son testigos de su belleza.

Taxco de Alarcón, pueblo mágico en Guerrero. Foto: FB @soloentaxco

Zacatlán, pueblo mágico en Puebla

A menos de tres horas de la Ciudad de México está Zacatlán, uno de los pueblos mágicos de Puebla que se pueden disfrutar tanto en los días soleados de verano como en la temporada de lluvia. Y es que el colorido de sus calles regala fotografías que reflejan la alegría del destino, pero la niebla que lo cubre en en los días lluviosos brinda un panorama más relajado. En este lugar las cascadas y el puente de cristal son sitios para quienes buscan una postal de recuerdo.

Bernal en Querétaro

Este pueblo mágico es perfecto para una escapada rápida de fin de semana o para quienes buscan realizar un viaje con poco presupuesto. La Peña de Bernal es uno de los atractivos principales de este lugar y se fusiona a la perfección a la distancia con sus coloridas calles empedradas, por lo que cada rincón es el ideal para tomar una fotografía.

Bernal, es un pueblo mágico en Querétaro. Foto: Cuartoscuro

Pátzcuaro en Michoacán

Las tradiciones y la modernidad van de la mano en este pueblo mágico con más de 500 años de historia. Sus calles son en sí el escenario perfecto para fotografías inigualables, aunque la isla de Janitizo regla vistas grandiosas de este destino reflejando más de su cultura a través de la gente y la gastronomía.

Parras de la Fuente en Coahuila

Este destino lo describe la Secretaría de Turismo como un oasis rodeado de viñedos, nogales y calles históricas que envuelven a quienes lo visitan con su tranquilidad. Recorrerlo es como trasladarse al pasado y uno de los sitios más majestuosos es la Capilla de la Santísima Cruz, también conocida como la Capilla del Santo Madero, que se encuentra en el Cerro del Sombreretillo y regala una vista impactante.