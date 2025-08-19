¿Por qué el chocolate sabe tan bien? Descubren el secreto detrás de su gran sabor

Ya sea en barra, con leche o en jarabe, el chocolate se convirtió en el dulce favorito de muchas personas gracias a su inconfundible sabor. Pero, ¿A qué se debe este particular gusto?, científicos de Inglaterra parecen haber encontrado la clave.

Investigadores de la Facultad de Biociencias de la Universidad de Nottingham descubrieron cómo el proceso de fermentación influye en el característico sabor del chocolate. Para llegar a esta conclusión, examinaron la forma en que interactúan la temperatura, el pH y los microorganismos del grano de cacao durante esta etapa.

Gracias a esto, lograron identificar especies microbianas fundamentales, además de otros rasgos metabólicos que se asocian al chocolate de alta calidad, descubriendo así que tanto los factores bióticos como los abióticos son "indicadores sólidos y consistentes del desarrollo del sabor", según detallaron los expertos en un comunicado.

¿Por qué el chocolate sabe tan bien?

Científicos encontraron un factor clave que determina el sabor del chocolate. Foto: Pixabay

Resultados como la calidad y el sabor del chocolate se obtienen desde el grano de cacao, mismo que es afectado por factores presentes antes y después de su cosecha. Los científicos, cuya investigación fue publicada el 18 de agosto en la revista científica Nature Microbiology, explican que el primer paso es la fermentación, el cual consideran como "el más crítico".

David Gopaulchan, doctor de la Facultad de Biociencias y primer autor del estudio, subrayó que la fermentación es un proceso que ocurre de manera natural y que, generalmente, ocurre en cajas o cestas. "En estos entornos, las bacterias y hongos naturales del entorno descomponen los granos, produciendo compuestos químicos clave que determinan el sabor y aroma finales del chocolate", añadió.

Bacterias y hongos son claves durante la etapa de fermentación. Foto: Pixabay

Uno de los detalles a tener en cuenta es que esta "fermentación espontánea", como la llama el experto, es incontrolable en gran medida. Por lo que los agricultores tienen "poca influencia" sobre los microorganismos que predominan o cómo se desarrolla el proceso de fermentación.

"En consecuencia, la fermentación, y por ende, el sabor y la calidad de los granos, varían considerablemente entre cosechas, plantaciones, regiones y países", detalló Gopaulchan.

Cómo este descubrimiento podría impactar la producción de chocolate

Gracias al proceso de fermentación, el sabor varía entre plantaciones, regiones y países. Foto: Pixabay

Para el doctor de la Universidad de Nottingham, la investigación recientemente publicada "marca una transición" entre las fermentaciones espontáneas y sin control y las transforma en un proceso "estandarizado y basado en la ciencia", similar al utilizado en la producción de otras bebidas y alimentos.

"Así como los cultivos iniciadores revolucionaron la producción de cerveza y queso, la fermentación del cacao está preparada para su propia transformación, impulsada por microbios, guiada por datos y adaptada para lograr la excelencia del sabor. Al domesticar eficazmente el proceso de fermentación, este trabajo sienta las bases para una nueva era en la producción de chocolate", dijo Gopaulchan.

Durante su investigación, los especialistas utilizaron granos de cocoa provenientes de Santander, Colombia, y las compararon con otros cultivados en Huila y Antioquia. Prepararon algo similar a unos "licores" y probaron cuál tenía mejor sabor. Finalmente, llegaron a la conclusión de que las comunidades microbianas influenciaban su sabor, según reportó la revista Nature.

Un panel de expertos en comida degustaron estas bebidas, notando que aquellos provenientes de Santander y Huila compartían ciertos atributos de sabor como notas de nueces tostadas o café, de acuerdo con el medio.

"Al domesticar eficazmente el proceso de fermentación, este trabajo sienta las bases para una nueva era en la producción de chocolate, donde los cultivos iniciadores definidos pueden estandarizar la fermentación, descubrir nuevas posibilidades de sabor y elevar la calidad del chocolate a escala global", concluyó el doctor de la Universidad de Nottingham.