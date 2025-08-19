Estos son los 5 signos de la astrología que serán bañados con abundancia y suerte este 19 de agosto, según el Tarot

En el enorme universo de la astrología y el tarot nos encontramos una disciplina que permite analizar, reflexionar, recibir un consejo o bien obtener un pronóstico sobre el futuro. Lo cierto es que esto mismo funciona a través de la utilización de cartas que, al interpretarlas en cierto orden, nos permitirá obtener respuestas a ciertas preguntas del consultante.

Se trata de una práctica que resulta muy atractiva para miles de personas que recurren para conocer u obtener detalles sobre lo que vendrá en los diferentes aspectos de la vida, ya sea amor, salud y dinero. En este sentido, y según esta creencia, estos son los cinco signos del zodiaco que se verán beneficiados por esta lectura.

Cartas del tarot. Foto: Producción Heraldo México

Las 3 cartas que beneficiarán a 3 signos del zodiaco

Ante esto, si eres de los 3 signos del zodiaco de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer y Piscis, toma nota de este mensaje que te envía el universo y podrías mejorar nuestro camino en el nuevo ciclo astral 2025 que nos encontramos transitando.

Amor: El Mago

Esa carta del tarot pide tranquilidad y dulzura para los momentos de tensión que atravesarás en la jornada.

Salud: El Ermitaño

Estas predicciones del tarot nos habla acerca de la necesidad de establecer un vínculo más consciente y sano con nuestro cuerpo.

Trabajo: La Fuerza

Se trata de cartas del tarot que nos pide sostener un enfoque de fortaleza que nos permita llevar adelante las actividades más abocadas al mundo laboral en el 2025.

