Estos son los 7 mejores juegos para niños para enseñarles a leer

Estamos todos de acuerdo en que los niños (también los adultos) muestran más interés por las actividades lúdicas a las que puedes optar con libertad que aquellas que se imponen de forma obligatoria.
Por eso, para ellos será mucho más gratificante aprender a leer desde el juego y la diversión, que si le imponen de forma imperativa la lectura. Para hacer de este momento un encuentro mucho más atractivo entre el niño y la lectura, puedes utilizar todos estos juegos.
Los 7 mejores juegos para niños para enseñarles a leer
- Palabras en la sopa para conocer las letras.
- Galletas con forma de letras para niños.
- Letras con las manos para niños.
- El contador de sílabas para niños.
- El juego del 'ahorcado' para niños.
- Libros con pictogramas para niños.
- Crucigramas y pasatiempos para niños.
SIGUE LEYENDO:
Acertijo visual: solo las personas con vista de halcón podrán encontrar la palabra incorrecta
Bomberos revelan la mejor solución para extinguir un incendio de un auto eléctrico