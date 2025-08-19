Estos son los 7 mejores juegos para niños para enseñarles a leer

Estamos todos de acuerdo en que los niños (también los adultos) muestran más interés por las actividades lúdicas a las que puedes optar con libertad que aquellas que se imponen de forma obligatoria.

Por eso, para ellos será mucho más gratificante aprender a leer desde el juego y la diversión, que si le imponen de forma imperativa la lectura. Para hacer de este momento un encuentro mucho más atractivo entre el niño y la lectura, puedes utilizar todos estos juegos.

Estos son siete divertidos juegos para que los más chicos aprendan a leer. Fuente: Web

Los 7 mejores juegos para niños para enseñarles a leer

Palabras en la sopa para conocer las letras. Galletas con forma de letras para niños. Letras con las manos para niños. El contador de sílabas para niños. El juego del 'ahorcado' para niños. Libros con pictogramas para niños. Crucigramas y pasatiempos para niños.

Estos son siete divertidos juegos para que los más chicos aprendan a leer. Fuente: El Heraldo de México.

SIGUE LEYENDO:

Acertijo visual: solo las personas con vista de halcón podrán encontrar la palabra incorrecta

Bomberos revelan la mejor solución para extinguir un incendio de un auto eléctrico