Este es el color que más eligen las personas más tímidas de todas, según la psicología

Desde hace ya un tiempo se habla de cómo los colores afectan nuestra vida, ya sea porque no nos quedan bien, a la hora de vestir, o porque nos gustan, etc. Sin embargo, con el pasar del tiempo y de la variedad de estudios que se han realizado, los colores dicen mucho de nuestra personalidad hasta del estado de ánimo. Por eso, este el color que eligen las personas más tímidas.

Tímido y rosado

Según la psicología del color, elegir este color con frecuencia puede revelar rasgos como vergüenza, miedo a equivocarse o poca sociabilidad. Sin embargo, no existe un color que se relacione directamente con la timidez, pero existen estudios sobre el color y el rendimiento cognitivo que aportan datos útiles para despejar mitos.

Color Rosado y personas timidas

Para los que más saben de colorología, el rosa, es el color de la timidez. Es suave y romántico, fantasioso y delicado. Todos se rinden a la tonalidad más femenina de la paleta. Ya que este color produce sensaciones, transmite mensajes y expresa valores. No es mera casualidad que la aplicación de cualquier tonalidad del rosa obedece a intenciones específicas, en la pasarela.

Muchas veces, el color rosado, se vincula con personas que muestran un carácter más reservado, delicado o introspectivo. Las personas tímidas, por su parte, suelen evitar llamar la atención y buscan refugio en ambientes seguros, tranquilos y poco agresivos. En este sentido, el color puede representar ese espacio emocional afín: no intimida, sino que envuelve con suavidad y ofrece una sensación de calma.

Color Rosado

Los colores

Los colores influyen en el estado de ánimo de una persona, es por ello que cuando se escoge una prenda es importante elegir aquellos colores que convienen más por la forma de ser. Para aquellas personas tímidas y poco arriesgadas hay algunos colores recomendados, tanto por la psicología del color, como también por diseñadores que afirman que los tonos elegidos son uno de los medios más subjetivos con los que cuentan a la hora de ofrecer sus servicios.

