Descubre cómo hacer yogurt griego casero con tan solo 2 ingredientes

El yogurt griego se caracteriza por su textura espesa y cremosa, la cual es resultado de un proceso de filtración que elimina el suero de la leche. Este proceso no solo modifica su consistencia, sino que también aumenta su contenido de proteínas y reduce el contenido de lactosa en comparación con el ya conocido yogur tradicional.

Lo cierto es que también resulta una opción perfecta para quienes buscan un postre fácil de hacer y muy saludable, ya que solo necesitas 2 ingredientes. Además, es ideal para acompañar cualquier comida o disfrutar como un bocadillo y, al ser un producto natural y sin azúcares añadidos, te ofrece una alternativa nutritiva que puedes disfrutar sin remordimientos. Te revelaremos todos los consejos y técnicas para que tu yogurt griego quede perfecto.

Yogurt Griego. Foto: Archivo

Para empezar, necesitaras los siguientes ingredientes:

1 litro de leche entera.

2 cucharadas de yogur natural sin sabor (como iniciador).

La etapa de preparación: