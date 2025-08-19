Descubre cómo hacer yogurt griego casero con tan solo 2 ingredientes

El yogurt griego se caracteriza por su textura espesa y cremosa, la cual es resultado de un proceso de filtración que elimina el suero de la leche. Este proceso no solo modifica su consistencia, sino que también aumenta su contenido de proteínas y reduce el contenido de lactosa en comparación con el ya conocido yogur tradicional.
Lo cierto es que también resulta una opción perfecta para quienes buscan un postre fácil de hacer y muy saludable, ya que solo necesitas 2 ingredientes. Además, es ideal para acompañar cualquier comida o disfrutar como un bocadillo y, al ser un producto natural y sin azúcares añadidos, te ofrece una alternativa nutritiva que puedes disfrutar sin remordimientos. Te revelaremos todos los consejos y técnicas para que tu yogurt griego quede perfecto.
Para empezar, necesitaras los siguientes ingredientes:
- 1 litro de leche entera.
- 2 cucharadas de yogur natural sin sabor (como iniciador).
La etapa de preparación:
- Paso 1: verter el litro de leche en una olla y calentar a fuego medio hasta que alcance una temperatura cercana a los 85°C. Si no tienes un termómetro de cocina, puedes calentarla hasta que empiece a soltar vapor y se formen pequeñas burbujas en los bordes, sin que llegue a hervir. Este paso es importante para eliminar cualquier bacteria indeseada y preparar la leche para la fermentación.
- Paso 2: Una vez que la leche haya alcanzado la temperatura adecuada, retirarla del fuego y deja que se enfríe hasta que esté tibia, alrededor de los 45°C. Este es el momento ideal para añadir el yogurt, ya que las bacterias beneficiosas prosperan a esta temperatura.
- Paso 3: Añadir las dos cucharadas de yogurt natural sin sabor a la leche tibia y mézclalo bien con una cuchara de madera o plástico. Evitar el uso de utensilios de metal, ya que pueden interferir con la fermentación.
- Paso 4: Tapar la olla y envolver en un paño para mantener el calor. Dejar que la mezcla repose en un lugar cálido durante 6 a 8 horas o incluso toda la noche. Cuanto más tiempo lo dejes, más espeso y ácido será el yogurt.
- Paso 5: Una vez que el yogurt esté listo, colocarlo en un colador grande cubierto con un paño limpio o una gasa. Dejar que escurra durante 2 a 4 horas, dependiendo de cuán espeso quieras el yogurt griego. Una vez escurrido, transferir el yogurt griego a un recipiente limpio y guárdalo en el refrigerador.