¿Cuál es el primer destino más visitado de América? México quedó en el 2do puesto

No hay nada más lindo que poder viajar, a cualquier parte del mundo, de poder hacer ese viaje soñado y en cierta manera, los países se pelean por tu vaya, porque gran parte de su economía depende de eso. Por eso, el ranking de la ONU, nos muestra cuáles fueron los destinos más elegidos, donde el segundo puesto se lo llevo México.

México, en el segundo puesto

México reafirmó su posición como el segundo destino más visitado de América en 2024, respaldado por cifras sólidas de ONU Turismo y Sectur. Este organismo situó al país solo detrás de Estados Unidos, que registró 72,4 millones de visitantes, y por encima de Canadá (19,9 millones) y República Dominicana (8,5 millones).

México city

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, subrayó que estos resultados confirman la posición estratégica del país y el reconocimiento mundial a su oferta cultural, natural y gastronómica. "Bajo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, impulsamos un turismo que sea motor de prosperidad compartida. El hecho de que México haya recibido 45 millones de turistas internacionales en 2024 confirma que nuestro país es una potencia mundial del turismo", afirmó la funcionaria.

Los ingresos por divisas alcanzaron, en ese mismo lapso, los 18.680,8 millones de dólares, un crecimiento del 6,3 % con respecto a 2024 y de 43,1 % frente a 2019. De acuerdo con datos oficiales, México contabilizó 86,4 millones de visitantes internacionales en 2024, un alza de 15,5 % con respecto a 2023. Entre ellos, 23,2 millones fueron turistas que ingresaron por vía aérea, con un gasto promedio de 1.167 dólares, es decir, un 3,6 % más que en 2023.

México

A pesar de todo

El pasado 12 de agosto, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta de viaje para México que incluye riesgo de terrorismo en 30 estados de la República, lo que ha generado temor de los empresarios de turismo sobre una posible merma en los ingresos del sector en los próximos meses. Sin embargo, las esperanzas se mantienen intactas.

