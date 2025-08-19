Así es Le Chat, la inteligencia artificial francesa que desafía el dominio de ChatGPT

La competencia en el terreno de la inteligencia artificial sumó un nuevo protagonista: Le Chat, un chatbot desarrollado en Francia por la compañía Mistral AI. El sistema, que ya cuenta con aplicación móvil y presencia en múltiples idiomas, busca disputar el terreno que hoy ocupan gigantes como ChatGPT de OpenAI y Gemini de Google.

Una apuesta europea por la soberanía digital

Le Chat fue presentado oficialmente en febrero de 2024 y desde entonces ha ganado notoriedad por su capacidad de generar respuestas rápidas, de hasta mil palabras por segundo, y por priorizar la protección de datos bajo los estándares europeos. Este enfoque lo convierte en una alternativa atractiva para empresas y usuarios que valoran la privacidad.

Le Chat. Foto: Archivo

En paralelo, el presidente francés Emmanuel Macron anunció una inversión de 109.000 millones de euros en inteligencia artificial durante los próximos años, una estrategia en la que Mistral AI será pieza central. El plan incluye el desarrollo de centros de datos y alianzas estratégicas, como el acuerdo firmado con la Agencia France-Presse (AFP) para acceder a millones de noticias históricas que alimentarán al sistema.

Las diferencias con ChatGPT

El chatbot no se limita a responder consultas. Entre sus funciones se destacan la traducción de textos, la planificación de proyectos, el análisis de datos y la asistencia en programación. También cuenta con “agentes inteligentes” capaces de automatizar tareas y agilizar flujos de trabajo.

En noviembre de 2024, Le Chat sumó nuevas herramientas como la generación de imágenes en colaboración con Black Forest Labs, la búsqueda en internet para ofrecer respuestas actualizadas y la función “Canvas”, que permite trabajar colaborativamente en proyectos de código.

Le Chat. Foto: Archivo

Por otro lado, en foros especializados, usuarios europeos destacan la rapidez y precisión del modelo frente a sus competidores, como ChatGPT. Para muchos, su mayor ventaja es la cercanía cultural y lingüística: “produce respuestas más razonables en idiomas europeos”, opinó un internauta en Reddit sobre esta nueva inteligencia artificial.

Estas valoraciones apuntan a la reducción de la probabilidad de ofrecer respuestas ficticias gracias a su integración con fuentes verificadas. Por último, es preciso mencionar que el surgimiento de Le Chat marca un punto de inflexión en la competencia por liderar la inteligencia artificial conversacional. Francia pretende posicionarse como un referente global y demostrar que la innovación tecnológica no es exclusiva de Silicon Valley.

