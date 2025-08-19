Adiós mensajes autodestructivos: la herramienta recién aprobada por WhatsApp que cambia los chats

WhatsApp ahora permite conservar fotos, videos y textos que antes estaban destinados a desaparecer. Esta nueva herramienta representa un cambio importante en la dinámica de los mensajes temporales, pero con una particularidad: es el remitente, no el receptor, quien tiene la última palabra sobre qué se queda y qué no.

Nueva función de WhatsApp. Fuente: Archivo

WhatsApp, la aplicación de mensajería más popular a nivel global, ha comenzado a implementar una función que permite a los usuarios guardar ciertos mensajes temporales. Ya sea una imagen, un video o un texto con fecha de caducidad, ahora los usuarios podrán intentar conservarlos. Pero hay un pequeño giro en la historia: quien envía el mensaje sigue teniendo el control total sobre su destino final.

CÓMO FUNCIONARÁ ESTA NUEVA HERRAMIENTA DE WHATSAPP

Si recibes un mensaje configurado para autodestruirse después de 24 horas, una semana o 90 días, verás la opción de “Conservar”. Al activarla, ese contenido se moverá a una carpeta especial llamada “Mensajes conservados”. Desde allí, el mensaje se vuelve permanente para todos los integrantes del chat, siempre y cuando el remitente esté de acuerdo.

Eso sí, cada intento de conservar un mensaje genera una notificación automática al emisor. En ese momento, la persona que envió el contenido puede aceptar o rechazar que se guarde. Si elige que el mensaje debe seguir su curso de autodestrucción, nadie podrá retenerlo, sin importar que otro usuario haya querido conservarlo. Esta nueva herramienta busca equilibrar privacidad y control, ofreciendo más flexibilidad a los usuarios, pero siempre respetando la intención original de quien compartió el mensaje. Una pequeña gran revolución en la forma de comunicarnos.

Paso a paso de esta nueva herramienta:

Abre el chat en el que se encuentra el mensaje temporal. Mantén presionado sobre el mensaje que quieres guardar. Selecciona la opción “Conservar”. Una vez que hagas esto, el remitente recibirá una notificación y tendrá la opción de aprobar o impedir que se conserve el mensaje.

