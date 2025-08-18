Tarot semanal: Virgo y Capricornio tendrán la mejor suerte y recibirán DINERO extra antes del 21 de agosto

La Luna está menguando este 18 de agosto en Géminis y su regente Mercurio se activa con todo. Es una semana de observar la intención de las palabras, reflexiona lo que dices y cómo lo dices, pues todo tendrá impacto en quienes te rodean, es momento de reflexionar sobre tus pensamientos y creencias. Mhoni Vidente nos dice cuáles son las predicciones de los horóscopos para esta semana que va hasta el 22 de agosto.

Serán dos los signos del zodiaco que recibirán un golpe de suerte, pues tendrán un dinero extra que no esperaban, sólo toma en cuenta usarlo para algo que tenga intención y no lo malgastes, pues es un regalo divino que te ayudará a darle un nuevo sentido a la abundancia.

La Luna trae un poder de renovación para ti. Foto: Instagram

Tarot, predicciones de Mhoni Vidente para esta semana

Al tarot de esta semana tiene grandes noticias para ti, conoce todo lo que te deparan los astros este día. Mhoni Vidente tiene para ti las mejores predicciones de los signos del zodiaco.

ARIES

¡Aries, esta semana el universo quiere que madures pero sin perder tu chispa! La carta del Loco me grita que no es tiempo de detenerte ni de mirar atrás. Hay una energía nueva que te empuja a crecer profesionalmente, a dejar los miedos y a rodearte solo de gente que te suma. ¿Te sientes más fuerte? Es porque el éxito está llamando a tu puerta.

El viernes puede darte una sorpresa en la lotería con los números 15, 17 y 28

Colores amarillo y naranja van a potenciar tu suerte.

Pero cuidado: tu talón de Aquiles es el estrés. No lo ignores, muévete, haz ejercicio, respira profundo.

Visualiza lo que deseas: una casa, una nueva etapa, estabilidad.

Estás conociendo a alguien, tal vez Géminis, Leo o Capricornio, pero no te apresures, deja que todo fluya. Se vienen movimientos laborales, así que mantente alerta. Tu carácter fuerte te ayuda a conquistar, pero también puede cerrar puertas: no lo olvides.

Haz cambios en casa que te hagan sentir en paz y organiza un encuentro con tu familia. También llega gente de fuera a visitarte y hay un viaje que empieza a planearse con tu pareja. ¡Aries, esta semana eres un torbellino de fuerza!

TAURO

Tauro querido, la carta del Diablo no es para temer, ¡es para despertar! Me habla de que estás envuelto en un aura de suerte, especialmente para cerrar ciclos, ganar premios, obtener reconocimiento. Pero no todo es miel: también me advierte de envidias cerca. No hables de más, no confíes en todos y cuídate con un limón verde en tu bolsa y un toque de perfume de sándalo.

Tu mejor día será el lunes.

Números: 09, 27, 66.

Colores poderosos: rojo y amarillo.

Tu sistema digestivo necesita atención, aliméntate mejor y escucha a tu cuerpo.

Hay exámenes, trámites, ajustes en casa y pagos que resolver: tarjeta, servicios, préstamos. Pero todo fluirá si te organizas. Un familiar te propone un negocio que pinta muy bien, pero ojo con estafas o bancos dudosos.

Festejas a alguien muy querido y una empresa internacional podría tocar a tu puerta. ¿Vas a aceptar el cambio? ¡Sí, y con los brazos abiertos!

Deja la terquedad, suelta un poco el control. El ejercicio sigue siendo tu aliado, así que no lo dejes. Y lo más importante: no le des poder a la envidia, tu felicidad no es culpa tuya, pero sí tu responsabilidad.

GÉMINIS

Géminis, el Mundo es tuyo… pero solo si te atreves. Esta carta me dice que basta de esperar, ya es hora de arriesgarte a ser feliz. ¿Cambios? ¡Sí! Viajes, estudios, nuevos caminos te están esperando. No mires al pasado, no le des poder a ex que solo vienen a desestabilizarte.

Piensa con la cabeza, no con el corazón.

Números mágicos: 03, 16, 25.

Colores: azul y blanco.

Signos afines: Libra, Escorpio, Acuario.

Martes será tu día más productivo. Se vienen compras o ventas con ganancia, pero no presumas tus logros ni hables de tu salario. Hay ojos vigilando.

Tu dualidad te hace increíble, pero también te puede dividir. Encuentra el equilibrio entre el Géminis enfocado y el divertido. Visitas a familiares, celebras cumpleaños, y si estás soltero: ¡semana de pura aventura! Pero ojo con los embarazos sorpresa y evita caer en vicios que roben tu luz.

Tu camino es brillante, pero no te olvides de cuidarte tú también.

CÁNCER

¡Mi hermoso Cáncer! El As de Oros y tu cumpleaños hacen una combinación divina. ¡Esta semana es para ti!

La abundancia está tocando tu puerta con tres oportunidades en juegos de azar: 14, 20 y 23. Tu día más poderoso será el jueves.

Colores: rojo y naranja.

Es momento de consentirte, celebrar la vida y dejar que los demás te cuiden.

Tú das mucho, pero también mereces recibir.

Se avecinan cambios en el amor. Si no te sientes valorado, busca nuevas conexiones con Acuario, Aries o Piscis. Planea ese viaje de cumpleaños que tanto sueñas.

Cuida tu cabeza, las migrañas pueden aparecer si no descansas lo suficiente. Esta semana tramitas documentos importantes como pasaporte o visa y pagas deudas que te tenían inquieto.

Compra ropa, haz cambios en tu estilo, y recuerda que tu signo es agua: fluye hacia relaciones profundas, no superficiales. Cáncer, eres luz, eres familia y esta semana, ¡eres protagonista!

LEO

¡Leo, esta semana el Juicio te despierta con fuerza! ¿Te miras al espejo y no te reconoces? Es momento de cambiar de look, soltar viejos hábitos y brillar como solo tú sabes. Eres vanidoso, sí, ¡y eso está perfecto si lo usas a tu favor!

También es momento de arreglar todos los pendientes legales o papelería que tenías en pausa. Te invitan a un viaje donde la naturaleza será tu medicina.

Miércoles es tu mejor día.

Números: 01, 23 y 48.

Colores que te potencian: rojo y blanco.

Hay propuestas de amor verdadero por parte de Sagitario, Acuario o Aries. Cuida tu alimentación, el colesterol y la presión pueden darte un susto.

Organizas reuniones familiares porque tu energía es magnética. Pero si sientes malas vibras, date baños con agua bendita y esencias florales.

Se aproximan ascensos laborales o aumentos, así que ponte las pilas. Una mascota llega para darte alegría y podrías asistir a una graduación que te llene de orgullo. ¡Eres la estrella de la semana, Leo!

VIRGO

Virgo, con el Carruaje en tu camino, el destino te dice: ¡avanza! Esta carta trae nuevos comienzos amorosos, y te señala a Capricornio, Tauro o Géminis como almas compatibles. ¿Listo para dejarte amar?

Martes será tu día de acción.

Tus números de suerte: 07, 28, 39. Colores: rojo y verde.

Tu salud te pide eliminar azúcar y refrescos para cuidar riñón y páncreas.

El tarot me muestra que deberías emprender algo propio: negocio con un familiar que florece.

Eventos familiares como cumpleaños o graduaciones te mantienen ocupado. Eres detallista y eso se nota en cada regalo que das.

Te pagan una deuda o bono, y entregas un informe importante. En el amor ya no te sacrifiques tanto: pon carácter.

Recibirás noticias de un bebé que nacerá en la familia. Cuida tu temperamento, no te encierres en la rigidez. ¡Eres un roble, pero hasta el roble necesita sol!

Mejores regalos para tus seres queridos

LIBRA

Libra, la carta del Emperador te envuelve de poder. Esta semana es para reafirmarte, para decirle al mundo: “¡yo puedo!”. Triunfos en lo laboral, avances en lo personal y un nuevo trabajo que podría llevarte al extranjero.

No te metas en dramas familiares, mantente al margen y no compartas demasiado tu vida. Hay ojos que no soportan verte tan bien.

Tu viernes viene cargado de bendiciones.

Números: 02, 13, 37.

Colores: verde y amarillo.

Cuida garganta y tiroides.

Signos compatibles: Sagitario, Acuario, Géminis.

Pagas tu seguro, compras muebles y organizas tu hogar.

Te llaman de una nueva empresa con una oferta irresistible. Analiza bien antes de decidir.

Tu carisma atrae envidias, así que protégente y sigue con tu rutina de ejercicio. ¡Cada día te ves más joven y radiante, Libra!

ESCORPIO

Escorpio, la Rueda de la Fortuna gira a tu favor. Es tu momento de brillar, de salir del caos y enfocarte en ti. Viene un mejor trabajo, mejoras de salud y la posibilidad de invertir en vivienda.

Miércoles será tu día clave.

Números: 13, 21, 74.

Colores: amarillo y naranja.

Tus emociones estarán intensas, pero también alineadas.

Personas de Piscis, Aries o Cáncer pueden traerte amor real.

Ya es hora de dejar atrás los prejuicios y dejarte querer. Tu alma está madurando y mereces una relación que te sume.

Organízate, que los pendientes se acumulan. Un familiar podría pedirte prestado, piensa con cabeza fría.

Viaje por contrato o proyecto en puerta. Los casados podrían recibir la noticia de un embarazo.

Haz ejercicio, medita y recuerda: lo mejor para ti apenas comienza.

SAGITARIO

La Torre llega para sacudirte, pero no para destruirte. Te dice que dejes de cargar con lo que no es tuyo. No quieras cambiar a nadie, solo ocúpate de ti.

Lunes será tu mejor día. Números: 05, 19, 26. Colores: azul y naranja.

El estrés te puede pasar factura, así que sal, respira, siente el sol en la piel.

Estás por dejar atrás apegos, vergüenza y culpas. Basta de vivir en el pasado: el presente te necesita.

Oportunidades económicas se abren, pero solo si dejas el autosabotaje.

Habrá compromisos de trabajo intensos y una salida laboral a otro lugar.

No mientas ni aparentes, eso te aleja de personas verdaderas. Sé tú, sin filtro. ¡Ahí está tu magia, Sagitario! ?????

CAPRICORNIO

El As de Bastos te da poder y estructura. Sientes firmeza en lo laboral, cierras tratos y avanzas como un líder natural. Pero ojo, no lo cuentes todo. El silencio será tu mejor escudo.

Viernes será día clave.

Números: 10, 22, 30.

Colores: verde y rojo.

Tu piel y riñones necesitan atención médica. No lo postergues.

Un amor del pasado vuelve, pero solo para desordenarte. Ciérrale la puerta con elegancia. Haces dieta, haces ejercicio, haces compras para renovar tu imagen. ¡Todo nuevo!

Te ofrecen trabajo en una institución o gobierno. Acepta, viene estabilidad.

Papeleo de visa o pasaporte listo para usarse. Capri, el control que buscas está dentro de ti, no en los demás.

ACUARIO

El Sol brilla para ti, Acuario. Es momento de administrar bien tus recursos y crear una red segura para el futuro.

Martes será tu día estrella.

Números: 06, 08, 26.

Colores: blanco y naranja.

Problemas legales se resuelven a tu favor.

No temas, confía en tu luz interna.

Libra, Leo y Géminis serán claves para ti esta semana.

No caigas en chismes, cuida tu reputación. Pero también acepta tu rol de líder: lo que haces, otros lo imitan. Sé inspiración positiva. Haz un curso de ventas o administración, eso te dará ventaja en lo que viene.

El amor está estable, pero aprende a decir no sin culpa. Un viaje relámpago se cruza y será lo mejor que te pase.

Un viejo amigo llega para recordarte quién eras y lo lejos que has llegado.

PISCIS

El Mago despierta tu intuición. Esta semana serás una antena abierta a las oportunidades. Si no tienes trabajo, alguien del gobierno o extranjero te busca.

Martes es tu mejor día.

Números: 04, 11, 40. Colores: rojo y amarillo.

Cuidado con piel y garganta.

Cuídate de amistades oscuras que solo buscan tu energía.

Adoptas una mascota que será tu compañero fiel.

Hay mucho trabajo acumulado que te puede agobiar. Respira y organízate. Una sorpresa económica llega sin buscarla y podrías obtener un crédito para casa.

Visitas a familiares y te alegran con el nacimiento de un bebé. El amor pide madurez. Deja de huir. Ya es hora de crear algo verdadero.