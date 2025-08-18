Resaltan importancia de vacunación en lucha contra el sarampión

Desde principios del año, el sarampión, una enfermedad que durante muchos años se consideró completamente erradicada, volvió a acaparar titulares en el país. De acuerdo con uno de los más recientes reportes de la Secretaría de Salud federal, ya se han reportado más de 4 mil casos en el país.

La desinformación, una disminución de la vacunación después de la epidemia por Covid-19 y la popularización de una ideología antivacunas, se han mezclado en el aumento de este tipo de enfermedades, causando estragos en poblaciones vulnerables, tales como niños, ancianos y pacientes inmunodeprimidos.

"Cuando las coberturas empiezan a bajar, hay riesgo de reemergencia de enfermedades que estaban controladas, como el neumococo, influenza, hepatitis o enfermedades que estaban eliminadas, como lo es el sarampión. Entonces, lo que sucede es que se predispone un escenario de que cualquier caso de sarampión genere un brote en una comunidad.

Vacunar es cuidar, llama Tere Jiménez a padres y madres a completar el esquema de vacunación de sus hijos “Si no estamos con la suficiente sensibilidad en cuanto a la vigilancia epidemiológica y el control del foco frente a un brote de sarampión, nos encontramos con una situación que nos desborda, donde empiezan a aparecer cada vez más casos de sarampión generando una importante carga de enfermedad a nivel de los hospitales, de las complicaciones”, explica, en entrevista exclusiva para El Heraldo de México, Vanessa Castellano, médica pediatra y vocera externa de Pfizer México.

De acuerdo con Castellano, uno de los sectores que corren más riesgos de contraer esta enfermedad son los niños, cuyas infecciones suelen tener repercusiones todavía más graves.

“No olvidemos que el sarampión es muy grave en chicos, que puede causar incluso la muerte, que genera internaciones y que una simple medida, como lo es la vacunación, previene la enfermedad por sarampión”, detalla.

Vacunación es responsabilidad compartida

La vacuna contra el sarampión forma parte del cuadro básico de inoculación que el Estado mexicano ha aplicado gratuitamente a millones de personas desde hace años, por lo que no existe pretexto para no aplicarla.

La experta señala que, debido precisamente a su aplicación desde hace décadas, es una de las vacunas más seguras, de la que se conocen muy pocos efectos secundarios que, además, son muy raros.