Ni Aculco ni Otumba, el pueblo mágico a menos de 2 horas de la CDMX al que se puede llegar con menos de 200 pesos

Las vacaciones de verano están por terminar, pero antes algunas personas ya planean un viaje de fin de semana y los pueblos mágicos siempre serán la mejor alternativa gracias a su cercanía con las principales ciudades, así como por la gran cantidad de actividades que ofrecen adaptándose a todos los gustos. Sobre todo desde la Ciudad de México, como Metepec que refleja historia, tradiciones y cultura a través de su arquitectura, gastronomía y artesanías.

Este pueblo mágico del Estado de México está a poco menos de dos horas de la capital del país y es perfecto para quienes planean una escapada rápida con poco presupuesto ya que sus actividades van desde tranquilas caminatas por sus calles empedradas hasta visitar algunos de sus sitios históricos y ser testigos del talento local a través de las artesanías de barro que son toda una tradición.

¿Qué hacer en el pueblo mágico de Metepec?

Si lo que se busca es un ambiente relajado para disfrutar de la gastronomía local es la Plaza Juárez sería la primera parada en Metepec, en este sitio es posible apreciar la Tlanchana que es la escultura que parece custodiar el lugar. Si se trata de una visita familiar, el parque ecológico Sacando brinda entretenimiento para los más pequeños y es posible disfrutar de tiempo juntos en un ambiente natural.

Las artesanías de barro son toda una tradición en este pueblo mágico. Foto: Cuartoscuro

Para quienes buscan saber más de las tradiciones y cultura de Metepec es posible visitar el Centro de Desarrollo Artesanal y el Museo del Barro en los que podrán ser testigos del talento local que, como parte de una larga tradición, manejan el barro para hacer creaciones únicas como el ‘Árbol de la vida’, que es ya un símbolo del pueblo mágico.

Finalmente, la Iglesia del Calvario es un imperdible de este pueblo mágico y se ubica en lo alto del Cerro de los Magueyes que también regala una vista impactante del Valle de Toluca. Cuando de historia de trata la Iglesia y Ex Convento de San Juan Bautista cuentan a través de su arquitectura más de Metepec ya que el recinto albergó a los primeros frailes franciscanos evangelizadores en el Valle de Matlatzinco.

La Iglesia del Calvario está en lo alto del Cerro de los Magueyes. Foto: IG @metepecoficial

¿Cómo llegar a Metepec, Estado de México en autobús?

Aunque hay varias alternativas para llegar a este pueblo mágico desde la Ciudad de México, la ideal es desde la Central de Observatorio en la que se debe tomar un autobús con destino a Toluca y tiene un costo aproximado de 160 pesos. Una vez en este sitio se debe caminar hasta la parada de de camiones que está cerca y ahí tomar el transporte que se dirige a Metepec, o bien, en la terminal de Toluca se puede tomar otro camión que viaja hasta el destino final.

Si se planea viajar en automóvil es importante mencionar que el costo puede incrementar a 250 pesos por el pago de casetas y gasolina. En este caso se debe conducir hacia Santa Fe para después tomar la carretera México-Toluca y una vez pasando Lerma basta con seguir los señalamientos a Metepec.