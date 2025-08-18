Luna en Cuarto Menguante: estos son los 5 signos que se verán más afectados en la segunda semana de agosto

La Luna en Cuarto Menguante que se podrá observar el próximo 17 de agosto y que emitirá una poderosa energía que afectará a 5 signos del zodiaco en diferentes situaciones de su vida cotidiana.
A continuación, estos serán los miembros de la astrología que saldrán beneficiados por este evento que indica el cierre de ciclos y dan luz a temas que permanecían en la oscuridad.
- Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Este tránsito se convierte en un momento de plena honestidad contigo mismo sobre la confianza y la intimidad, estableciendo ciertos límites y reconociendo los aspectos de tu lado oscuro que has ignorado.
- Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Deberás aprovechar este momento para procesar emociones y establecer prioridades para el futuro. Estás en medio de un cambio personal o profesional que influye en tus metas futuras.
- Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Estarás estableciendo límites en tus conversaciones y podrías estar en desacuerdo con un jefe o finalizando un contrato laboral. Es un momento para alcanzar un nuevo nivel de habilidad en algo que has estado desarrollando.
- Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Este es un signo del zodiaco que puedes estar experimentando cambios personales significativos y aprendiendo a compartirlos con los demás. Defiende tus necesidades y explorar nuevos niveles de intimidad en tus relaciones.
- Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Reconoce tu valor y prioriza tus necesidades mientras avanzas hacia un futuro más equilibrado. Es momento para cambiar comportamientos y creencias que te han limitado. También podrías optar por alejarte de personas o situaciones que no te valoren.