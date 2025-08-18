La Güera de las Estrellas: las predicciones para La Casa de los Famosos, ¿Elaine, Mariana y Priscila seguirán a Ninel Conde?

La Güera de las Estrellas llega una vez más a El Heraldo de México para dar su predicciones totalmente en vivo. Este lunes 18 de agosto, la astróloga hablará sobre La Casa de los Famosos México, especialmente de Ninel Conde y su sorpresiva salida del reality show.

En el programa de hoy, la psíquica de México revelará si el equipo de mujeres conformado por Elaine Haro, Priscila Valverde y Mariana Botas seguirá al Bombón Asesino al salir del programa. También sacará una carta por signo zodiacal y revelará todo sobre la numerología de los habitantes de la casa.

¿Salida de Ninel Conde fue fraude?

La Güera de las Estrellas predijo hace unos días que Ninel Conde no llegaría a la final y así fue, la actriz fue la expulsara número tres en el reality show de La Casa de los Famosos México. Sin embargo, duda de la veracidad de este resultado, pues asegura que pudo haber sido una petición por parte del Bombón Asesino.

La psíquica mencionó que Elaine podría dejar de seguirla al salir de La Casa pues se dará cuenta que Ninel no actuó del todo bien con ella, lo mismo ocurrirá con Mariana Botas y Priscila, mientras que Dalílah Polanco se quedará sin esencia dentro del programa.

¿Se va a fragmentar el equipo de las mujeres?

De acuerdo con la carta del zodiaco, el grupo de mujeres de La Casa de los Famosos conformado en el cuarto día se romperá La Güera señala que Dalílah querrá tomar el control de la habitación, pero no le gustará a sus compañeras, por lo que empezará a ponerse triste y se querrá ir del reality show. La astróloga predice que el cuarto se empezará a separar y no será lo mismo sin Ninel Conde.

Guana dará mucho contenido y Aldo De Nigris será traicionado

Guana está muy feliz porque no resultó eliminado de La Casa de los Famosos México. Empezará a hacer cosas muy divertidas, su participación valdrá la pena porque comenzará a sacar su imaginación.

Aldo tendrá el éxito garantizado durante y después de salir de La Casa de los Famosos, saldrá traicionado por alguien y eso le dará muchos problemas. Incluso también puede haber un problema entre Elaine Haro y Aaron Mercury porque sentirá que no le hace caso.

Demandarán a Nodal y Cazzu se casará

En las predicciones para los famosos, La Güera de las Estrellas sacó algunas cartas astrológicas en las que se puede ver que viene una situación difícil para Christian Nodal, mientras que Ángela se sentirá atacada, pero para Belinda y Cazzu solo viene el éxito.