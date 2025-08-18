La ciencia advierte sobre las consecuencias de no sustituir este alimento de forma urgente

Un artículo científico recientemente publicado, abre el paraguas para que la gente, los empresarios comiencen a cuantificar el impacto que tiene el desperdicio de alimentos o aprovechar el potencial sostenible de los océanos. Esto, es ante una posible crisis del suele por la degradación del recurso, del suelo, para sostener los sistemas alimentarios mundiales.

¿Reducción de alimentos o cambios?

El artículo publicado en Nature abre nuevos caminos al cuantificar el impacto que tendría para 2050 la reducción del desperdicio de alimentos. Los investigadores, encabezados por Fernando T. Maestre de la Universidad Rey Abdullah (Arabia Saudí), proponen formas de utilizar los sistemas alimentarios para detener y revertir la degradación del suelo y consideran que hacerlo debe ser una prioridad mundial.

Degradación del suelo

Los investigadores proponen reducir el desperdicio de alimentos en un 75 %, lo que podría liberar aproximadamente 13,4 millones de kilómetros cuadrados de suelo. El estudio hace referencia a la ley aprobada el pasado enero en España contra el desperdicio alimentario, que entre otras medidas obliga a:

las tiendas a donar o vender los excedentes,

a los restaurantes a ofrecer envases para llevar

y a los demás, implementar planes formales de reducción del desperdicio de comida.

Entre las medidas propuestas también figura, integrar los sistemas alimentarios terrestres y marinos. Mientras la carne roja consume gran cantidad de suelo, agua y piensos, el marisco y las algas son alternativas sostenibles y nutritivas. Los expertos abogan por sustituir el 70 % de la carne roja producida de forma insostenible por productos del mar de origen sostenible, se ahorrarían 17,1 millones de kilómetros cuadrados de tierra que actualmente se utiliza para pastos y piensos para el ganado.

Carne roja

En conclusión

Los especialistas coinciden en que reducir el consumo de carne roja y apostar por alternativas sostenibles ya no es una simple recomendación, sino una necesidad urgente. De concretarse estas medidas, el mundo podría liberar millones de hectáreas de tierra, recuperar ecosistemas y encaminar los sistemas alimentarios hacia un modelo más responsable y resiliente. El desafío, subrayan, es que los gobiernos integren estas transformaciones en sus políticas globales antes de que sea demasiado tarde.

