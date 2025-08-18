Horóscopo Revelado: energías, cambios y sorpresas según tu signo hoy 19 de agosto

Este 19 de agosto cada signo del zodiaco tendrá la oportunidad de renovarse y qué mejor que hacer con la guía de los astros que nos indican cuáles las sorpresas que cambiarán nuestras vida. Nana Calistar trae hoy el horóscopo de hoy, no te pierdas sus predicciones.
Horóscopo de hoy, según Nana Calistar
Géminis
Géminis, tu vida laboral se pone interesante, porque vienen oportunidades de crecimiento que no debes desaprovechar. Eso sí, una verdad dolorosa sobre alguien cercano va a salir a la luz, y te va a costar mucho trabajo aceptarlo. Tú siempre tan curioso, siempre queriendo saberlo todo, pero esta vez la verdad va a llegar sola y va a doler.
Tauro
Tauro, tu fuerza de voluntad y esa terquedad que cargas pueden ser tu salvación o tu condena. Ya deja de estarte quejando de lo que no tienes, porque te quedas en el drama y se te olvida que tienes todo pa’ salir adelante.
Piscis
Ay Piscis, tú siempre tan confiado, y mira que eso a veces te juega chueco. Ten cuidado con esas “amistades nuevas” que parecen pan recién horneado, porque detrás del olor sabroso puede venir puro aire. No te me vayas a enredar en chismes que ni al caso.
Aries
Aries, vienen cambios muy buenos en tu vida, pero también unos que te van a poner a pensar si sigues avanzando o si nomás le das vuelta al mismo trompo.