Estos son los números de la suerte de HOY LUNES 18 de agosto de 2025, según la astrología

De acuerdo al calendario astrológico, hoy, lunes 18 de agosto de 2025, la Luna continúa su paso por Géminis mientras forma aspectos sutiles con Venus en Leo y Mercurio en Virgo. Esta combinación energética nos ofrece agilidad mental, encanto natural y una poderosa conexión con las sincronías cotidianas. En astrología, los números no solo representan cantidades, también simbolizan vibraciones que resuenan con los movimientos celestes del momento.

Números de la suerte. Fuente: Archivo

Cada signo del zodiaco tiene, en este día, una afinidad particular con ciertos números que pueden traer claridad, abrir caminos o simplemente ayudarte a tomar decisiones con mayor confianza. Usa estos números como inspiración para elegir fechas, tomar decisiones clave o simplemente para conectar con tu intuición a lo largo del día. Recuerda: cuando alineas tu energía con la del cosmos, la vida fluye con más armonía.

NÚMEROS DE LA SUERTE PARA CADA SIGNO DEL ZODIACO

Según la Astrología, estos son los números de la suerte de HOY LUNES 18 de agosto de 2025:

Aries: 3 - 14 - 29

Tauro: 6 - 20 - 31

Géminis: 5 - 11 - 24

Cáncer: 2 - 18 - 22

Leo: 1 - 9 - 30

Virgo: 4 - 13 - 27

Libra: 7 - 15 - 33

Escorpio: 8 - 17 - 26

Sagitario: 0 - 12 - 25

Capricornio: 5 - 19 - 28

Acuario: 3 - 10 - 21

Piscis: 6 - 16 - 32

