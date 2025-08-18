Estos 3 signos serán ricos en lo que resta de agosto, según el Tarot

En el enorme universo de la astrología y el tarot es una disciplina que permite analizar, reflexionar, recibir un consejo o bien obtener un pronóstico sobre el futuro. Esto funciona a través de la utilización de cartas que, al interpretarlas en cierto orden, permitirá obtener respuestas a ciertas preguntas del consultante.

Lo cierto es que esta práctica es muy atractiva para miles de personas que recurren para conocer u obtener detalles sobre lo que vendrá en los diferentes aspectos de la vida, ya sea amor, salud y dinero. En este sentido, y según esta creencia, estos son los cinco signos del zodiaco que se verán beneficiados por esta lectura.

Cartas del tarot. Foto: iStock/Producción Heraldo México

Estas son las cartas que beneficiarán a 3 signos del zodiaco

Si eres de los signos del zodiaco de Cáncer, Leo y Virgo, ten en cuenta el mensaje que envía el universo y deberás tomar cierta nota sobre cómo podemos mejorar nuestro camino en el nuevo ciclo astral 2025.

Amor: La Torre

Estas predicciones de las que habla el tarot nos traen una revelación. La Torre simboliza la fuerza de amar y de construir amor en este nuevo 2024.

Salud: La Templanza

Esta carta del tarot nos habla sobre encontrar caminos mediante los cuáles abrazarnos al bienestar en el mes de agosto.

Dinero: El Sol

Esta carta del tarot nos ayuda a comprender que debemos iluminar caminos hacia la estabilidad en el dinero poderosos y basados en estas predicciones del tarot sobre nuestro dinero.

