Este es el mensaje de la astrología para todos los signos zodiacales del 18 al 24 de agosto, según Mizada Mohamed

La semana inicia con la Luna transitando por Capricornio, lo que imprime un aire de disciplina, estructura y necesidad de poner prioridades claras. Y para saber con más certeza lo que vendrá esta semana, Mizada Mohamed trae el horóscopo semanal del 18 al 24 de agosto.

La influencia de los astros, invita a iniciar esta semana con foco en el trabajo y en los compromisos. No es un día para la improvisación, sino para la estrategia. El Sol en Leo mantiene viva la fuerza de la creatividad, el brillo personal y el deseo de ser reconocido.

Sin embargo, en cuadratura con Urano en Tauro, surgen tensiones, pueden darse imprevistos en lo laboral, cambios repentinos de planes o la necesidad de soltar viejas formas de actuar para abrir espacio a lo nuevo.

Por su parte, Mercurio en Virgo ayuda a aterrizar ideas, algo que es favorable siempre que inicia una semana. Se favorece la organización de pendientes, la escritura, el análisis detallado y todo lo que requiera precisión.

Mercurio en Virgo ayuda a aterrizar ideas, algo que es favorable siempre que inicia una semana | Foto: Freepik

Horóscopo semanal Mizada Mohamed

Aries : Se esperan soluciones a problemas, cierre de ciclos y paz interior. Vienen nuevos proyectos, propuestas y oportunidades de viajes que podrían ser importantes para el futuro profesional.

: Se esperan soluciones a problemas, cierre de ciclos y paz interior. Vienen nuevos proyectos, propuestas y oportunidades de viajes que podrían ser importantes para el futuro profesional. Tauro : Debes mantenerte centrado y dar pasos agigantados hacia nuevos retos. Cerrar ciclos con alguien abrirá grandes canales de abundancia. Se formaliza una relación sentimental y se aconseja firmar contratos el 19 o 20 de agosto.

: Debes mantenerte centrado y dar pasos agigantados hacia nuevos retos. Cerrar ciclos con alguien abrirá grandes canales de abundancia. Se formaliza una relación sentimental y se aconseja firmar contratos el 19 o 20 de agosto. Géminis : La comunicación en el hogar será clave. Se te abrirán puertas y se resolverán diferencias, especialmente en el amor. Se te presentarán oportunidades importantes a partir del día 20 de agosto.

: La comunicación en el hogar será clave. Se te abrirán puertas y se resolverán diferencias, especialmente en el amor. Se te presentarán oportunidades importantes a partir del día 20 de agosto. Cáncer : Júpiter te ayuda a quitar caretas mentales, espirituales y emocionales. A partir del 19 de agosto, se abre una oportunidad de "libertad de acción" que traerá una gran prosperidad en lo económico y profesional.

: Júpiter te ayuda a quitar caretas mentales, espirituales y emocionales. A partir del 19 de agosto, se abre una oportunidad de "libertad de acción" que traerá una gran prosperidad en lo económico y profesional. Leo : Debes aprovechar el final del ciclo del sol en tu signo para trazar un plan y alcanzar tus metas. Es un buen momento para reflexionar sobre tu camino y darte cuenta de quiénes deben quedarse en tu vida.

: Debes aprovechar el final del ciclo del sol en tu signo para trazar un plan y alcanzar tus metas. Es un buen momento para reflexionar sobre tu camino y darte cuenta de quiénes deben quedarse en tu vida. Virgo: Se avecinan compras, ventas y negociaciones importantes que te darán felicidad. Alguien te ofrecerá un proyecto relacionado con un pasatiempo que te generará beneficios. Se te aconseja pensar menos y actuar más para atraer la abundancia.

Virgo, se avecinan compras, ventas y negociaciones importantes que te darán felicidad | Foto: Freepik

Libra : Algo que estabas esperando regresa a tu vida profesional, relacionado con contratos o trámites. Se te presentarán oportunidades para iniciar algo por tu cuenta que te beneficiará a corto plazo. Escorpión: Se marca una evolución, crecimiento y tiempo de cosecha. Tendrás la oportunidad de hacer realidad tus sueños y ayudar a otros en el proceso. Tu intuición está muy clara y se te aconseja escribir tus sueños para entender la información que te llega.

: Algo que estabas esperando regresa a tu vida profesional, relacionado con contratos o trámites. Se te presentarán oportunidades para iniciar algo por tu cuenta que te beneficiará a corto plazo. Escorpión: Se marca una evolución, crecimiento y tiempo de cosecha. Tendrás la oportunidad de hacer realidad tus sueños y ayudar a otros en el proceso. Tu intuición está muy clara y se te aconseja escribir tus sueños para entender la información que te llega. Sagitario: Has estado meditando sobre si seguir o cambiar de dirección. El universo te pondrá sobre la mesa lo que has deseado en tus visualizaciones. Te enterarás de muchas cosas que te darán alegría, especialmente a partir del 20 de agosto.

Sagitario, Has estado meditando sobre si seguir o cambiar de dirección | Foto: Freepik

Capricornio : Se te presenta la oportunidad de ser líder de alguna situación nueva. Si tienes problemas económicos, no te enfades. Plutón te dará la luz necesaria para que saques la fuerza para sentirte en paz y bien.

: Se te presenta la oportunidad de ser líder de alguna situación nueva. Si tienes problemas económicos, no te enfades. Plutón te dará la luz necesaria para que saques la fuerza para sentirte en paz y bien. Acuario : Estarás "enamorado" de tu vida y de tus proyectos. Vienen aplausos, recompensas y reconocimientos en lo profesional, ya que hay ojos observándote. También se marca un acuerdo o contrato a tu favor.

: Estarás "enamorado" de tu vida y de tus proyectos. Vienen aplausos, recompensas y reconocimientos en lo profesional, ya que hay ojos observándote. También se marca un acuerdo o contrato a tu favor. Piscis: Debes aprovechar las oportunidades en cuanto se presenten, sin dejarlas para después. Es momento de tomar la decisión de tener libertad de acción. Esto te ayudará a generar más y mejores ingresos, ya que eres una persona muy creativa.

Signos con energía positiva para hoy

Capricornio , Tauro y Virgo : energía ideal para tomar decisiones laborales y económicas con claridad.

, y : energía ideal para tomar decisiones laborales y económicas con claridad. Leo y Acuario : sentirán más fuerte los cambios inesperados. Se les pide flexibilidad para no caer en la frustración.

: sentirán más fuerte los cambios inesperados. Se les pide flexibilidad para no caer en la frustración. Escorpio y Piscis: día fértil para ordenar emociones y dar estructura a proyectos creativos.

Consejo astrológico

El consejo astrológico semanal se rige de acuerdo al cielo, lo que sugiere paciencia y estrategia. Si algo cambia de golpe, no te resistas. A veces el orden se construye a partir de lo que parecía un caos. Usa la energía de Capricornio para priorizar y la de Leo para atreverte a mostrar quién eres, sin miedo al juicio externo.