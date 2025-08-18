Este es el arte olvidado que despierta manos y memoria a partir de los 65 años, según expertos

El envejecimiento es inevitable y en esa edad surge la búsqueda de pasatiempos que no solo entretengan, sino que también mejoren la calidad de vida, es por ello que los expertos en salud coinciden en que esta actividad artesanal es una de las más completas para quienes superan los 65 años, ya que ejercita la motricidad fina, la coordinación mano-ojo y la concentración, al tiempo que proporciona calma y creatividad.

La técnica consiste en humedecer las fibras de mimbre para volverlas flexibles, trenzarlas y dar forma a cestas, bandejas u otros objetos decorativos y funcionales. Según el portal especializado OkDiario, este trabajo manual activa múltiples áreas del cerebro y mejora la agilidad de los dedos, algo fundamental para mantener autonomía en tareas cotidianas.

Adultos mayores. Foto: iStock

Además, el proceso creativo y repetitivo de la cestería tiene un efecto relajante, similar a la meditación. Trabajar con mimbre no requiere maquinaria ni dispositivos electrónicos, lo que permite desconectar de las pantallas y reducir el estrés. “Cada pieza es única y lleva la huella personal de quien la realiza”, destaca la publicación, subrayando el valor cultural de una tradición que ha pasado de generación en generación.

El componente social del pasatiempo más beneficioso

Más allá de los beneficios físicos, esta actividad también tiene un componente social. Practicarla en talleres o grupos fomenta la conversación y la colaboración, combatiendo el aislamiento que a menudo afecta a las personas mayores. Estudios citados por medios internacionales como Forbes y Telemundo indican que los pasatiempos regulares en adultos mayores se asocian a una mejor salud mental, mayor felicidad y menor incidencia de síntomas depresivos.

Adultos mayores. Foto: iStock

Cuando el pasatiempo implica coordinación física y estimulación cognitiva -como en el caso de la cestería-, los beneficios se potencian, ayudando incluso a retrasar el deterioro cognitivo. Para iniciarse en esta práctica, los expertos recomiendan comenzar con materiales básicos -mimbre natural, tijeras y pinzas- y elaborar cestas simples antes de pasar a diseños más complejos.

Aprender a través de tutoriales, libros con fotografías o talleres presenciales puede facilitar el proceso y abrir la puerta a un pasatiempo que, además de útil, es profundamente gratificante. La cestería con mimbre, silenciosa y constante, demuestra que nunca es tarde para aprender algo nuevo, y que las manos, incluso después de los 65 años, pueden seguir creando, afinando y dejando huella.

