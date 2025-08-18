España: un bar aplica un pago extra por exceder límite de tiempo en las mesas y genera debate

Algo que todos hacemos en un bar o restaurante, es quedarte un rato más charlando, haciendo sobre mesa y la verdad es que no consumimos más, y eso tiende a ser un problema para el restaurante o bar, en especial, si hay cola de gente para consumir. Para ese problema, un bar en España, aplica un extra por tiempo extra que te quedes, ¿opiniones? Muchas.

¿Solución a largo plazo?

Desde la gastronomía, han comenzado a confeccionar diferentes normas para ser lo más rentables posibles, por eso es que los dueños están cansados de los comensales que alargan la ocupación de una mesa cuando su comanda es relativamente pequeña: limitando el tiempo en mesa y el consumo mínimo.

Cartel en un restaurante

De igual forma, esta no es la única limitación, sino que:

“También informarles que el uso de una mesa por más de una hora, sin consumo, o con consumo inferior a 6 € se aplicará un cargo de 6 € por persona”.

de 6 € por persona”. se oponen a cualquier encuentro en el que se debatan asuntos laborales o de convivencia.

La cuenta de @soycamarero ha compartido estas normas en su cuenta de redes sociales para saber la opinión de sus seguidores. El establecimiento asegura que “por motivos de aforo exterior, nos vemos en la necesidad de establecer unos tiempos para el uso y disfrute de las mesas, por ello el tiempo máximo para un café y/o desayuno no podrá exceder los 20 minutos”.

Bar restaurante

Opiniones

En los comentarios, hay diversas opiniones, tanto en contra como a favor:

“Mi local, mis reglas. Si no te gustan, no vayas… Es sencillo”

“Hay bares que tienen tanta cola para pedir que no me extraña que hagan ésto, si avisan es legal. Y si quieres otro tipo de bar puedes elegir”.

“Me parece perfecto que lo anuncien para que una pueda decidir donde no ir. Ahora, lo de cobrar 6€ si no consumes lo que a ellos les parece, quisiera saber si es legal”

“Este cartel es el reflejo de una mentalidad que explica por qué buena parte de la hostelería en España se queda estancada”

