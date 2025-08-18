Bomberos revelan la mejor solución para extinguir un incendio de un auto eléctrico

Los coches eléctricos han llegado con grandes promesas de sostenibilidad, pero también con nuevos desafíos para los cuerpos de bomberos. Uno de los más peligrosos es el incendio de sus baterías de iones de litio, que pueden superar los 1.000 °C y liberar gases tóxicos al entrar en fuga térmica. A diferencia de los motores de combustión, estos fuegos no se apagan simplemente con agua sobre el capó.

Incendio de un auto eléctrico. Fuente: Archivo

Conscientes de este riesgo, dos bomberos de Naperville, Illinois —Danny Puknaitis y Michael Jost— desarrollaron la Poseidon Nozzle, una lanza de aluminio aeronáutico capaz de deslizarse bajo el coche y atacar directamente el núcleo del fuego: el paquete de baterías. Este diseño permite actuar incluso en espacios reducidos como aparcamientos subterráneos, donde el acceso suele ser complicado.

La mejor solución para extinguir un incendio de un auto eléctrico. Fuente: Archivo

LA CREATIVA SOLUCIÓN PARA EXTINGUIR UN INCENDIO EN UN AUTO ELEÉCTRICO

La herramienta actúa en segundos y logra enfriar de forma uniforme la batería desde su punto más crítico, lo que reduce el riesgo para los bomberos y evita la propagación del fuego a vehículos cercanos. “Cuando una celda empieza a fallar, arrastra a las demás como fichas de dominó”, explicaba Jost. Gracias a esta tecnología, el control de estos incendios es mucho más seguro y efectivo.

Aunque los incendios de coches eléctricos generan gran impacto visual y mediático, las estadísticas muestran que son mucho menos frecuentes que los de vehículos de combustión. En Naperville, solo 25 de cada 100.000 eléctricos vendidos se incendian, frente a los 1.500 de combustión. Aun así, contar con herramientas como la Poseidon Nozzle es clave para enfrentar estos nuevos retos con eficacia y proteger tanto a los bomberos como a la comunidad.

SIGUE LEYENDO:

Bomberos combaten incendio en restaurante ubicado en Polanco | VIDEO

Policías y bomberos rescatan a cuatro menores que cayeron a un barranco en el Bosque de Chapultepec