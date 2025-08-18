Adiós a las cerveceras alemanas: el factor que pone en riesgo a la industria en el futuro cercano

En todo el mundo, cada vez se consume cada vez menos de cerveza y esto está preocupando a grandes cerveceras alemana, que cada vez producen menos y a pesar de haber sobrevivido grandes crisis y guerras, piensan que cerrar es la solución. ¿La causa? Hay varias, pero una en particular resalta, que veremos a continuación.

Economía y Generación Z

La antigua fábrica de cerveza Lang-Bräu del norte de Baviera, tiene 172 años y sobrevivió a dos guerras mundiales y al colapso del telón de acero. Sin embargo, se encuentra al borde del cierre. Ya que se enfrenta a graves presiones de costes en los últimos años. Este es solo un ejemplo de los cientos de cerveceros alemanes que se enfrentan a presiones financieras. La inflación, el aumento de los precios de la energía y la caída del consumo han hecho que la industria cervecera se enfrente a una grave crisis.

Los jóvenes y la cerveza

Holger Eichle, presidente de la Asociación Alemana de Cerveceros, dijo: "Si quiero ser honesto, hay que aceptar que se trata de una situación preocupante. Las condiciones no son buenas en absoluto. Es posible que incluso aquellos cuyos negocios tienen varios siglos de antigüedad tengan que abandonarlos", dijo.

Existen otros factores, como la transformación cultural también es parte del problema: la generación Z y su abstinencia a la bebida alcohólica. Ya que para muchos jóvenes el beber cerveza, ya no es un hábito diario, sino que es una experiencia ocasional, incluso de lujo. Cuando beben, es probable que sea sin alcohol. Aunque en Alemania, se produzcan más de 800 tipos de cerveza sin alcohol, no ha logrado detener la disminución general del consumo.

Cerveza Lang-Bräu

En conclusión

La industria cervecera alemana se encuentra en una encrucijada. Varias fábricas históricas están cerrando por una combinación de factores económicos (inflación, energía, caída del consumo) y culturales (cambios en hábitos de las nuevas generaciones, mayor conciencia por la salud). Aun cuando la cerveza sin alcohol crece en variedad y demanda, no ha logrado compensar la pérdida general. Las grandes cervecerías logran pivotar hacia nuevas líneas de productos, pero las pequeñas cervecerías enfrentan enormes barreras técnicas y financieras para mantenerse a flote.

