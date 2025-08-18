Acertijo visual: solo las personas con vista de halcón podrán encontrar la palabra incorrecta

Los acertijos visuales son una de las maneras más populares con las que puedes poner a prueba tu habilidad mental. Estos se basan en mostrar imágenes con dibujos, palabras, letras, números, entre otros y la tarea es encontrar al intruso.

En este caso te vamos a presentar una imagen con la palabra MOSCOS repetida varias veces pero hay una intrusa que debes descubrir y tienes poco tiempo para ello.

¿Puedes encontrar la palabra intrusa ?

Para poder realizar este acertijo, solamente tienes 10 segundos. Debes prestar atención a cada detalle por lo que es recomendable que estés en un lugar tranquilo y sin ruidos molestos.

Encuentra la palabra intrusa.

De acuerdo a lo que manifiestan los expertos, a este acertijo muy pocas personas lo han logrado resolver por lo que si lo logras serás un genio de los desafíos.

Presta mucha atención.

Resolución del acertijo

En el caso de que hayas logrado encontrar la palabra COSMOS en menos de 10 segundos, pues eres un experto en acertijos visuales. Puedes presumir con tus amigos esta hazaña.

Acá está la incorrecta.

Si no lo lograste pues no te desanimes ya que puedes seguir intentando con más acertijos visuales.

