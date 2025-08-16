5 recetas caseras de raspados saludables para refrescarte en las tardes de verano | PASO A PASO

En la Ciudad de México, el verano suele sentirse de forma particular, pues aunque la capital no alcanza las temperaturas extremas de algunas regiones del país, el calor combinado con la altura y la actividad diaria en sus calles puede volverse un desafío.

Entre el tránsito, los trayectos largos en transporte público y la constante actividad de una urbe que nunca descansa, encontrar un respiro fresco en medio de la tarde se convierte en un pequeño lujo cotidiano. Y es justo aquí donde entran en juego los famosos raspados, un emblema de los chilangos acalorados.

Durante décadas, vendedores ambulantes ofrecen raspados de sabores intensos: tamarindo, grosella, guanábana, vainilla, limón con chile, entre muchos otros más. Esa tradición, que en muchos sentidos forma parte del imaginario urbano, ha sido reinterpretada por distintas personas y ahora resulta posible elaborarlos desde la comdidad de tu casa.

Preparar raspados en casa se convirtió en una tendencia que combina lo mejor de dos mundos: la nostalgia de los carritos metálicos con bloques de hielo y botellas de jarabes de colores, y el sabor casero que puedes personalizar a tu gusto. Por ello, aquí te comparto cinco recetas para preparar raspados caseros y refrescarte durante las horas más calurosas del verano.

En una ciudad tan vibrante y ajetreada como la capital, detenerse unos minutos para rallar hielo, mezclar frutas y servir un raspado puede parecer un acto pequeño, pero es también un recordatorio de que la frescura y la salud pueden encontrarse en lo cotidiano.

Fotografía: Pinterest.

Receta 1: Raspado de mango con chile y limón

El mango manila, que abunda en los mercados capitalinos entre mayo y agosto, es protagonista indiscutible de la temporada. Su dulzura intensa combina a la perfección con la acidez del limón y el picor del chile en polvo, recordando los clásicos puestos callejeros de fruta preparada.

Ingredientes

2 mangos manila maduros

2 tazas de hielo triturado

El jugo de 2 limones

1 cucharada de miel de agave (opcional)

Chile en polvo sin sal al gusto (puede usarse chile piquín o tajín bajo en sodio)

Preparación

Pela los mangos y córtalos en cubos pequeños. Licúa una parte de los cubos con el jugo de limón y la miel de agave para obtener una salsa espesa. Coloca el hielo triturado en un vaso grande o tazón. Añade la salsa de mango sobre el hielo. Decora con los cubos de mango restantes y espolvorea chile en polvo al gusto.

Este raspado es una opción energética y refrescante, ideal para quienes disfrutan de contrastes de sabor. El mango aporta vitamina C y fibra, mientras que el chile en polvo, en pequeñas cantidades, estimula la circulación y aporta un toque auténticamente mexicano.

Fotografía: Pinterest.

Receta 2: Raspado de jamaica con fresas

La flor de jamaica, tan popular en las aguas frescas de la capital, encuentra en esta receta un nuevo protagonismo. Su sabor ácido se suaviza con la dulzura de las fresas, creando una combinación vibrante en color y sabor, perfecta para un día soleado.

Ingredientes

1 taza de flores de jamaica secas

2 tazas de fresas frescas

3 tazas de agua

1 a 2 cucharadas de miel o stevia al gusto

2 tazas de hielo triturado

Preparación

Hierve las flores de jamaica en el agua durante 10 minutos y deja enfriar. Cuela y reserva el concentrado. Licúa las fresas con el concentrado de jamaica y endulza al gusto. Coloca el hielo triturado en vasos individuales. Vierte la mezcla de jamaica y fresa sobre el hielo.

El resultado es un raspado antioxidante y bajo en calorías, ideal para quienes buscan una opción ligera. La jamaica es conocida por sus propiedades diuréticas y por ayudar a regular la presión arterial, mientras que las fresas refuerzan el sistema inmune.

Fotografía: Pinterest.

Receta 3: Raspado de piña con hierbabuena

En los mercados, la piña fresca brilla por su aroma y jugosidad. Esta receta combina su dulzor natural con el frescor de la hierbabuena, evocando una sensación de pureza que transporta a un oasis en medio del bullicio urbano.

Ingredientes

2 tazas de piña fresca en cubos

1 taza de agua fría

Un manojo pequeño de hojas de hierbabuena fresca

1 a 2 cucharadas de miel de abeja o agave

2 tazas de hielo triturado

Preparación

Licúa la piña con el agua, la miel y unas hojas de hierbabuena. Cuela si deseas una textura más suave. Sirve el hielo triturado en vasos grandes. Vierte la mezcla de piña sobre el hielo. Decora con hojas enteras de hierbabuena.

Este raspado es ideal para la digestión, gracias a la bromelina de la piña, y refresca de manera inmediata por el toque herbal de la hierbabuena. Es perfecto para quienes disfrutan sabores tropicales sin excesos de azúcar.

Fotografía: Pinterest.

Receta 4: Raspado de sandía con pepino y limón

La sandía es reina indiscutible de las tardes calurosas en la capital. Su altísimo contenido de agua la convierte en la fruta más hidratante del verano. Combinada con pepino y limón, este raspado resulta ligero, refrescante y perfecto para después de una caminata o una tarde de juegos.

Ingredientes

3 tazas de sandía en cubos sin semillas

1 pepino mediano pelado y picado

El jugo de 2 limones

1 cucharada de miel de agave (opcional)

2 tazas de hielo triturado

Preparación

Licúa la sandía con el pepino y el jugo de limón. Añade la miel si deseas un dulzor extra. Coloca el hielo triturado en vasos altos. Vierte la mezcla y mezcla ligeramente con una cuchara. Decora con una rodaja de pepino o limón en el borde del vaso.

Este raspado es una bebida hidratante, rica en antioxidantes y perfecta para quienes desean saciar la sed sin recurrir a refrescos o jugos industrializados. La combinación de sandía y pepino es ligera y digestiva, ideal para toda la familia.

Fotografía: Pinterest.

Receta 5: Raspado de café con leche de almendra

Para quienes disfrutan de un toque más sofisticado y buscan un estímulo extra, el raspado de café con leche de almendra es la opción perfecta. Inspirado en las cafeterías del Centro Histórico, este raspado ofrece frescura y energía, ideal para una tarde de trabajo o lectura.

Ingredientes

1 taza de café fuerte (puede ser de grano local como el de Chiapas o Veracruz)

1 taza de leche de almendra sin azúcar

1 a 2 cucharaditas de miel de agave o azúcar mascabado

2 tazas de hielo triturado

Canela en polvo al gusto

Preparación

Prepara el café y deja enfriar. Mezcla con la leche de almendra y endulza al gusto. Coloca el hielo triturado en vasos medianos. Vierte la mezcla de café sobre el hielo. Espolvorea con canela antes de servir.