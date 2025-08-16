Estos son los números de la suerte de HOY SÁBADO 16 de agosto de 2025, según la astrología

La astrología no solo influye en nuestras emociones y decisiones, también revela claves simbólicas que se manifiestan en formas concretas como los números. Cada jornada trae consigo combinaciones planetarias distintas que afectan a cada signo del zodiaco de manera única.

Los números de la suerte se extraen de esta danza cósmica diaria, y pueden servir como guías para tomar decisiones, atraer oportunidades o simplemente reforzar la confianza personal.

Estos son los números de la suerte de este sábado

Aries : 1, 13 y 33.

: 1, 13 y 33. Tauro : 4, 12 y 35.

: 4, 12 y 35. Géminis : 9, 19 y 31.

: 9, 19 y 31. Cáncer : 7, 15 y 39.

: 7, 15 y 39. Leo : 2, 16 y 21.

: 2, 16 y 21. Virgo : 11, 14 y 30.

: 11, 14 y 30. Libra : 5, 22 y 41.

: 5, 22 y 41. Escorpio : 14, 27 y 44.

: 14, 27 y 44. Sagitario : 8, 20 y 37.

: 8, 20 y 37. Capricornio : 3, 28 y 38.

: 3, 28 y 38. Acuario : 10, 18 y 47.

: 10, 18 y 47. Piscis: 6, 17 y 43.

Esta serie de números serán los que acompañen a estos signos durante este día. Fuente: El Heraldo de México

