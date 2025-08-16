Astrología

Estos son los números de la suerte de HOY SÁBADO 16 de agosto de 2025, según la astrología

Para cada signo del zodíaco hay seleccionados una serie de números de la suerte.

Esta serie de números serán los que acompañen a estos signos durante este día. Fuente: El Heraldo de México

La astrología no solo influye en nuestras emociones y decisiones, también revela claves simbólicas que se manifiestan en formas concretas como los números. Cada jornada trae consigo combinaciones planetarias distintas que afectan a cada signo del zodiaco de manera única.

Los números de la suerte se extraen de esta danza cósmica diaria, y pueden servir como guías para tomar decisiones, atraer oportunidades o simplemente reforzar la confianza personal.

Estos son los números de la suerte de este sábado

  • Aries: 1, 13 y 33.
  • Tauro: 4, 12 y 35.
  • Géminis: 9, 19 y 31.
  • Cáncer: 7, 15 y 39.
  • Leo: 2, 16 y 21.
  • Virgo: 11, 14 y 30.
  • Libra: 5, 22 y 41.
  • Escorpio: 14, 27 y 44.
  • Sagitario: 8, 20 y 37.
  • Capricornio: 3, 28 y 38.
  • Acuario: 10, 18 y 47.
  • Piscis: 6, 17 y 43.
