Este es el mensaje de la astrología para Capricornio, Leo y Sagitario hoy sábado, según Mizada Mohamed

La astrología tiene un mensaje que darle a Capricornio, Leo y Sagitario, estos signos tendrán un sábado transformados y lleno de comienzos, según Mizada Mohamed y la astrología. Además hoy, el universo nos ofrece energías transformadoras y equilibrantes que invitan a soltar lo innecesario y expresar lo auténtico.

Con el fin de la retrogradación de Mercurio, la influencia de la reciente Luna llena en Acuario y la llegada de importantes aspectos planetarios, es el momento perfecto para reiniciar con intención.

Este sábado, esa energía continúa favoreciendo la expresión auténtica, el intercambio sin filtros y nuevos comienzos verbales. Es un día propicio para hablar desde el corazón o simplemente reconectar con tu voz interior.

Durante el día, la Luna transita por Géminis, activando nuestra mente inquieta y deseo de conectar. Esta energía ligera y ágil favorece conversaciones significativas, nuevos aprendizajes y una atmósfera sociable. Perfecto para intercambiar ideas, asistir a eventos o compartir un café conversando hasta que fluya ánimo.

Es un día propicio para hablar desde el corazón | Foto: Pinterest

Mensaje astrológico de hoy para Leo, Sagitario y Capricornio

Leo : Habrá ofrecimientos profesionales que serán muy buenos, revisa doble vez para entender de qué se trata. Son muchas responsabilidades y trabajo pero valdrá la pena. El Sol sigue en tu signo, dándote brillo y seguridad, pero esta semana deberás usar tu energía con estrategia. Puede surgir una oportunidad para mostrar tu talento ante personas influyentes. En el amor, las conversaciones profundas te acercarán más a tu pareja.

Capricornio, eres muy astuto e inteligente, sabes cómo obtener buenos ingresos | Foto: Pinterest

Suelta lo superficial

La astrología dice que hoy provechas la energía lunar para seleccionar las conversaciones y conexiones que realmente suman. Exprésate sin miedo, financiera o artísticamente, este sábado te impulsa a mostrar tu creatividad o mensaje con más claridad pero no olvides de cuidar lo que importa, un acto de cariño, una charla íntima, o simplemente un momento de autocuidado puede resonar profundamente hoy.

