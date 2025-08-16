Especialista responde lo que debes hacer si le colocas mal la pipeta a un gato

Las pipetas antiparasitarias son un aliado imprescindible en la lucha contra la infestación de pulgas, garrapatas y piojos y también contra las picaduras de mosquitos, especialmente durante los meses más calurosos del año. Aunque su aplicación es sencilla, podemos cometer varios errores a la hora de colocar la pipeta sobre nuestro gato.

Las consecuencias de haberle puesto mal la pipeta a tu gato dependerán del error concreto que hayas cometido. En ocasiones, el riesgo para el animal será mínimo, pero en otras circunstancias puede ser necesaria la visita urgente a un veterinario.

Estas son las contras de ponerel mal la pipeta a tu gato. Fuente: El Heraldo de México

La pipeta queda en el pelo y no en la piel: Para que el efecto antiparasitario sea eficaz, el líquido contenido en la ampolla debe quedar en contacto directo con la piel del dorso del gato, desde donde se absorberá poco a poco. Si al aplicar la pipeta no separas con la mano el pelo del animal, el producto no llegará adecuadamente hasta la piel y no se absorberá.

El gato lame el líquido de la pipeta o este entra en contacto con sus mucosas: Es importante colocar la pipeta en la base del cuello del gato, entre sus escápulas, en una zona que al animal le resulte complicado acceder con la lengua.

El producto utilizado no coincide con el peso del gato: Si se administra a un gato grande una pipeta de gato pequeño, el producto no será suficientemente efectivo. Sin embargo, colocarle a un gatito una pipeta de gato grande puede ser peligroso pues existe riesgo de sobredosis e intoxicación.

Si se administra a un gato grande una pipeta de gato pequeño, el producto no será suficientemente efectivo. Sin embargo, colocarle a un gatito una pipeta de gato grande puede ser peligroso pues existe riesgo de s La pipeta empleada es para uso en perros: Ponerle a un gato una pipeta que ha sido formulada específicamente para uso en perros es el error más grave que se puede cometer a la hora de desparasitarlo, pues los principios activos que se utilizan en las pipetas para perros son, por lo general, muy tóxicas para los felinos.

Que debes hacer si le colocas mal la pipeta a un gato

La forma de actuar dependerá de cuál ha sido la equivocación. Si, accidentalmente, has utilizado un producto para gatos de mayor peso que el tuyo o le has colocado al felino una pipeta para perros, tendrás que acudir al veterinario en cuanto seas consciente del error, sin esperar a que aparezcan síntomas, pues el gato podría morir intoxicado en poco tiempo.

Sin embargo, si lo que ha ocurrido es que el líquido antiparasitario ha quedado sobre el pelo del gato o que lo has vertido en una zona incorrecta, puedes retirar el exceso de producto y vigilar al animal para que no se lama la zona durante las siguientes horas. Para ello, puedes mantenerle distraído o colocarle un collar isabelino.

Igualmente, ante la aparición de cualquier síntoma extraño tras la aplicación de la pipeta, aunque aparentemente no haya habido error ninguno, debes mantener a tu gato en observación y llamar a tu centro veterinario para explicar la situación y que puedan asesorarte.

