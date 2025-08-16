Cuál es el color que más atrae la atención de las personas, según la psicología

Los colores tienen un gran impacto en nuestras vidas, en como los usamos, en porque los usamos y hasta nuestro favorito, tiene su razón de ser. Todo esto lo conocemos gracias, a que la psicología, la ciencia y la salud han hecho investigaciones desde entonces, sin embargo, hay uno que logra despertar una respuesta inmediata, generar interés y hasta influir en las personas de quienes nos rodean.

El rojo, el color que atrae

Los colores no solo decoran, sino que comunican. De hecho, investigaciones de la Universidad de Rochester y otras instituciones muestran que, en entornos sociales, la elección de un color puede cambiar radicalmente la forma en que los demás nos ven. Y es a partir de esos hallazgos que la psicología se adentra en la búsqueda del tono más seductor, siendo el rojo el elegido.

Usar el color rojo

Su impacto no es casual: estimula el sistema nervioso, acelera el pulso y está asociado a conceptos como pasión, energía y confianza. El rojo capta la atención de forma inmediata, provoca reacciones fisiológicas medibles y refuerza la percepción de liderazgo y determinación. No obstante, también puede ser abrumador si se usa en exceso, afectando la salud emocional al generar tensión o ansiedad.

Un estudio publicado en el Journal of Experimental Psychology observó que, en interacciones cara a cara, las personas vestidas con rojo eran percibidas como más atractivas y seguras. Desde una perspectiva de salud mental, este color puede activar áreas del cerebro relacionadas con la motivación y la excitación emocional.

Rojo, el color

Acerca d los colores

Los colores nos rodean, pero rara vez pensamos en cómo influyen en nuestro estado de ánimo y en nuestras interacciones. La ciencia del color ha demostrado que cada tonalidad provoca una reacción específica en el cerebro y que su efecto se extiende a la salud emocional. El color es, en definitiva, una herramienta silenciosa pero poderosa para influir en cómo nos ven y cómo nos sentimos.

