Acertijo visual: solo las personas con vista de halcón podrán encontrar la letra incorrecta

Los acertijos visuales son atrapantes debido a que son retos a la mente del observador. El objetivo de los mismos es que puedas encontrar el elemento oculto, la figura diferente o una solución lógica.

Este tipo de ejercicios se pueden encontrar en las redes sociales y donde las personas pueden desafiarse. Ahora te vamos a traer un desafío bastante complejo que debes resolver.

Encuentra la letra incorrecta

Tienes tan solo 10 segundos para poder dar con la letra incorrecta. Como podrás ver en la imagen hay palabras que dicen CAB pero hay una que tiene un error que debes descubrir.

Encuentra a la intrusa.

Presta atención a cada detalle para que puedas resolverlo. Tu percepción es lo que tiene que entrar en juego y la mente entrenada será clave.

Presta mucha atención.

Aquí está el error

Si lograste dar con la letra incorrecta pues felicitaciones ya que eres parte de las pocas personas que lo lograron. Este tipo de acertijos están diseñados para confundir la vista y jugar con la similitud entre letras.

Aquí está el error.

En caso de que no lo hayas logrado pues no te desanimes. Aquí te dejamos más acertijos para que sigas practicando.

