Mecánico lanza advertencia sobre el error común al tratar de refrigerar el auto

Con el avance del verano es normal buscar alternativas para que no se sobrecalienten los motores que tienden a suponer altos costes de arreglo, tanto en recambios como en mano de obra especializada.

Según advierte el mecánico Juan José Ebenezer (@talleresebenezer en redes sociales), que tiene una trayectoria en talleres de toda España, muchas personas cometen graves errores tratando de evitar o solucionar este problema.

Estas son las advertencias sobre el error común al tratar de refrigerar el auto. Fuente: Web

“Se piensan que va a refrigerar mejor”, explica el profesional, quien asegura que cada año atiende “al menos dos o tres personas” que le hacen la misma consulta en plena temporada estival.

“Me encuentro conductores que quitan las tapas y las dejan en el maletero convencidos de que eso facilita la refrigeración”, revela el mecánico. Sin embargo, desmontar estas piezas no aporta beneficios de funcionamiento. “El coche está preparado para que su sistema de refrigeración sea lo suficientemente eficiente para refrigerar el coche tal como viene de fábrica”, afirma.

Estas son las advertencias sobre el error común al tratar de refrigerar el auto. Fuente: Web

“Que le quites una tapa y otra no le va a afectar negativamente al motor ni mucho menos, pero tampoco positivamente; no le va a dar grados de refrigeración al coche que no necesita”, sostiene. Los automóviles modernos incorporan soluciones de ingeniería específicas que maximizan la protección y la eficiencia térmica sin necesidad de manipulaciones adicionales.

SIGUE LEYENDO:

¿Cuánto tiempo tarda en cargar un Kia Niro eléctrico en una casa?

Estudio de Spencer Greenberg revela que condición humana es más importante que el coeficiente intelectual