La astrología predice un fin de semana de magia estelar para 4 signos del zodiaco, según Mizada Mohamed

El cielo se prepara para un fin de semana cargado de simbolismo cósmico. Del 15 al 17 de agosto de 2025, la energía de la reciente Luna llena de Esturión en Acuario sigue influyendo en nuestras emociones y vínculos sociales, según Mizada Mohamed, esta energía favorecerá a algunos signos, quienes vivirán unos días simplemente mágicos.

El pasado 9 de agosto, la Luna llena en Acuario abrió un ciclo de reflexión sobre el equilibrio entre la emoción y la razón. Esta vibración continúa activa durante el fin de semana, invitando a repensar nuestro papel dentro de la comunidad y a reconocer el poder de la innovación. Es un buen momento para cuestionar viejas estructuras y abrazar nuevas formas de conexión.

Aunque el pico de las Perseidas fue entre el 11 y el 13 de agosto, la lluvia de meteoros se mantendrá activa hasta el 24. Durante las noches del fin de semana aún será posible observar estrellas fugaces, sobre todo en lugares alejados de la contaminación lumínica. Una oportunidad ideal para hacer peticiones al universo y abrirse a nuevas posibilidades.

Signos que tendrán un fin de semana mágico

Virgo

Pon los pies en la tierra, que no te gane el temor. Esta semana habla con personas que vibren en tu misma frecuencia. Sigue adelante con los planes que traes en mente. Esta semana recibirás buenas noticias que convienen a tu economía. Mercurio en tu signo te otorga claridad mental, pero cuidado con las críticas excesivas que puedan generar tensiones. Excelente semana para reorganizar tu vida financiera y para tomar decisiones laborales importantes. En salud, retoma hábitos que habías dejado de lado.

Libra

Mereces más de lo que estás viviendo en estos momentos, te esperan muchos viajes de placer y de negocios. Todo se marca bien para ti, la salud, el dinero y el amor.45 La energía de Venus favorece tu vida social y sentimental. Puede aparecer una nueva conexión o el reencuentro con alguien del pasado. En el ámbito laboral, no postergues tareas que ya tienen fecha límite; aprovecha tu capacidad de negociación para conseguir apoyo.

Leo

Habrá ofrecimientos profesionales que serán muy buenos, revisa doble vez para entender de qué se trata. Son muchas responsabilidades y trabajo pero valdrá la pena. El Sol sigue en tu signo, dándote brillo y seguridad, pero esta semana deberás usar tu energía con estrategia. Puede surgir una oportunidad para mostrar tu talento ante personas influyentes. En el amor, las conversaciones profundas te acercarán más a tu pareja.

Recomendaciones astrológicas para este fin de semana