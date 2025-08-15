Estos son los números de la suerte de HOY VIERNES 15 de agosto de 2025, según la astrología

La astrología no solo influye en nuestras emociones y decisiones, también revela claves simbólicas que se manifiestan en formas concretas como los números. Cada jornada trae consigo combinaciones planetarias distintas que afectan a cada signo del zodiaco de manera única.

Los números de la suerte se extraen de esta danza cósmica diaria, y pueden servir como guías para tomar decisiones, atraer oportunidades o simplemente reforzar la confianza personal.

Estos son los números de la suerte de este viernes

Aries : 4. 33 y 41.

: 4. 33 y 41. Tauro : 5, 30 y 44.

: 5, 30 y 44. Géminis : 6, 10 y 49.

: 6, 10 y 49. Cáncer : 10, 16 y 36.

: 10, 16 y 36. Leo : 13, 20 y 29.

: 13, 20 y 29. Virgo : 15, 18 y 22.

: 15, 18 y 22. Libra : 8, 12 y 42.

: 8, 12 y 42. Escorpio : 3, 7 y 15.

: 3, 7 y 15. Sagitario : 14. 22 y 39.

: 14. 22 y 39. Capricornio : 16, 18 y 32.

: 16, 18 y 32. Acuario : 13, 27 y 29.

: 13, 27 y 29. Piscis: 11, 23 y 43.

Esta serie de números es beneficiaria a cada uno de los signos del zodíaco. Fuente: El Heraldo de México

