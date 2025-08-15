Cuál es la planta trepadora que mantiene flores todo el año y que cada vez más personas la eligen para crear un cerco

Si tienes una cerca en tu jardín o simplemente porque te gustan las plantas, y quieres ver florecer tu jardín de la manera más hermosa, tenemos la solución. Una trepadora, que es cada vez la más elegida para adornar los jardines, llenándolo de flores y aroma durante casi todo el año, quédate que te contamos cuál es.

El rosal Banksia

El rosal de Banksia (o Rosa banksiae) es la opción elegida entre las plantas trepadoras que no te va a decepcionar. ¿Porque? Porque es resistente, encantadora y llena tu jardín de flores casi todo el año. Es una planta que se destaca por su flotación abundante, follaje denso y su capacidad impresionante para cubrir pérgolas, muros o cercos, creando espacios verdes llenos de vida y aroma, siendo la envida del barrio.

Rosal Banksia

Es originario de varias regiones de Asia Oriental, este rosal viajó y conquistó, primero los maravillosos jardines de Asia del Sur y del Este, la zona mediterránea e incluso, a la no tan impresionante América del Norte. Gracias a distintos características precisas, es que la convierte en la elegida por muchos paisajistas a lo largo del mundo para incorporarla en los jardines de las personas.

Una de sus únicas condiciones, y quizás la más importante es que necesita pleno sol para florecer al máximo. Aunque en climas muy cálidos, lo mejor es ponerlo en un lugar con sombra parcial para protegerlo. Estas son sus características precisas:

Adaptación a distintos climas

No tiene espinas, a diferencia del resto

Flores amarillas pálidas y perfume suave, que aparecen en todo el año.

No exige mucho mantenimiento.

Crece en casi cualquier tipo de suelo.

Tolera la sequía, pero le gusta un riego moderado.

Rosal Banksia

Jardines de importación

Es importante remarcar que es una gran planta, que por su crecimiento vigoroso, su denso follaje y su capacidad para cubrir superficies, el rosal de Banksia es perfecto para quienes quieren crear un cerco natural, decorar una pérgola o vestir un muro con un toque romántico y elegante. Que viste cualquier jardín, creando un lugar exótico, digno de un cuento de hadas

