Se conoció el porcentaje ideal para cargar tu celular sin dañar la batería

Mantener en buen estado la batería de un teléfono celular no solo mejora su rendimiento, sino que también prolonga su vida útil. De acuerdo con especialistas, gran parte de los problemas en dispositivos móviles se deben a malos hábitos de carga que pueden provocar sobrecalentamiento, desgaste prematuro e incluso, en casos extremos, fallos graves como incendios o explosiones.

En ese sentido, uno de los consejos más importantes es mantener la carga de la batería entre el 20% y el 80%. Dicho rango ayuda a reducir el estrés de la batería y evita los extremos que más la deterioran: la descarga profunda y la sobrecarga. Según los expertos, este hábito previene el desgaste acelerado y prolonga el tiempo en que el dispositivo puede mantener su capacidad óptima.

Debes tener en cuenta que, cuando un teléfono se carga al 100% y permanece conectado por tiempo prolongado, se genera un exceso de tensión y calor que acelera la degradación de la batería. Por el contrario, descargar el dispositivo por debajo del 20% de forma recurrente puede afectar el sistema de monitoreo interno y provocar una pérdida más rápida de capacidad.

Además, las cargas parciales -por ejemplo, conectar el teléfono varias veces al día en periodos cortos- ayudan a reducir el número de ciclos completos de carga. Esto significa que el desgaste se distribuye de forma más gradual, manteniendo un rendimiento estable durante más tiempo.

Los especialistas también recomiendan evitar cargar el celular toda la noche, ya que el tiempo extra conectado después de alcanzar el 100% eleva la temperatura interna. Otro punto clave es utilizar siempre cargadores y cables originales o certificados por el fabricante, ya que los accesorios de baja calidad pueden generar daños irreversibles en el sistema de carga.

En conclusión, seguir estas prácticas no solo ayuda a optimizar la duración de la batería, sino que también permite que el dispositivo conserve un rendimiento constante, evitando que la degradación obligue a reemplazarlo antes de tiempo.

