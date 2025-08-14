Se conocieron los peligros del aire acondicionado: legionella, hongos y virus pueden propagarse por un motivo especial

El uso del aire acondicionado se ha convertido en una necesidad en climas cálidos, pero un mantenimiento deficiente de estos equipos puede poner en riesgo la salud. Investigadores han identificado que, cuando no se limpian adecuadamente, los sistemas de climatización pueden convertirse en un foco de bacterias, hongos y virus.

Uno de los principales peligros señalados es la Legionella pneumophila, una bacteria capaz de provocar legionelosis, una infección respiratoria que puede evolucionar hacia una neumonía grave. La transmisión se produce al inhalar gotas de agua contaminada que circulan por los conductos del aire acondicionado. Según la investigación, la enfermedad se manifiesta con fiebre alta, tos, dificultad para respirar y, en casos severos, requiere hospitalización.

Hay que limpiar un aire acondicionado. Foto: iStock

Además de la legionella, la acumulación de humedad y polvo en filtros y conductos favorece el crecimiento de hongos como Aspergillus, Penicillium o Cladosporium. Estos microorganismos pueden provocar infecciones que, en personas inmunodeprimidas o con enfermedades previas, afectan órganos como el hígado, los riñones o incluso el cerebro.

El estudio citado por El Confidencial subraya que no todos los riesgos provienen del uso del aire acondicionado en sí, sino de la falta de higiene. De hecho, se señala que “un sistema en buenas condiciones no solo es seguro, sino que puede ayudar a reducir la presencia de patógenos en el aire, incluidos virus respiratorios como el SARS-CoV-2”. Esto ocurre porque, con una ventilación y filtrado adecuados, el aire acondicionado puede contribuir a mejorar la calidad del aire en espacios cerrados.

Los especialistas recomiendan realizar una limpieza regular de filtros, conductos y unidades exteriores, así como revisiones técnicas periódicas para prevenir acumulaciones de agua estancada, polvo y materia orgánica que favorezcan el crecimiento de microorganismos. También es sumamente aconsejable mantener una temperatura moderada, ya que un exceso de frío puede irritar las vías respiratorias y reducir las defensas naturales.

Hay que limpiar un aire acondicionado. Foto: iStock

En conclusión, el aire acondicionado no es un enemigo de la salud, pero su mal mantenimiento sí puede serlo. Una higiene adecuada y revisiones técnicas son esenciales para que este sistema aporte confort sin poner en riesgo el bienestar de quienes lo utilizan.

SIGUE LEYENDO:

Mecánico lanza alerta sobre el error con el uso del aire acondicionado en el carro que puede costar hasta 40 mil pesos

¿Qué debo hacer para prevenir el calor en los gatos en verano?