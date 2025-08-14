Qué color usan las personas más felices de todas, según expertos

Cuando elegimos un color, no creemos que en realidad puede afectar tanto nuestras vidas y, sin embargo, lo hacen, sin querer queriendo. Por eso, al comprender los significados detrás de nuestros colores favoritos, podemos obtener una mejor comprensión de nosotros mismos. Investigaciones recientes vinculan la felicidad con una preferencia por un color especifico y su efecto emocional.

Felicidad, según el color

Los colores no solo decoran, también influyen en nuestro estado de ánimo y reflejan aspectos de la personalidad. Investigaciones de universidades como Sussex y Cornell analizaron la relación entre emociones y percepción cromática. Según la psicología del color, ciertas tonalidades están asociadas a emociones positivas y bienestar.

Azul, calma y relajación

Los estudios señalaron que el color azul es el preferido por aquellas personas con niveles altos de felicidad. Además, está asociado al cielo y al mar, generando una sensación de calma, apertura y confianza. Esta elección, se repite en contextos de satisfacción personal y estabilidad emocional, por eso es que se usa mucho en espacios de relajación y meditación.

Otros colores vinculados a emociones positivas son:

VERDE: transmite energía y optimismo

AMARILLO: asociado a la energía y el optimismo

asociado a la energía y el optimismo TURQUESA: combina serenidad con frescura

combina serenidad con frescura NARANJA: ideal para personas sociables y creativas

Azul, el color elegido

Psicología del color

Existe una rama de la psicología, llamada la psicología del color, que estudia cómo los colores influyen en las emociones, el comportamiento y las percepciones humanas. Los colores generan respuestas psicológicas y fisiológicas en las personas, afectando desde el estado de ánimo hasta la forma en que se toman decisiones.

