Preocupación por el efecto negativo en la salud por el uso del aire acondicionado en el auto

Con las altas temperaturas actuales, el aire acondicionado se ha convertido en una gran necesidad a la hora de usar el auto. Ya no se trata solo de confort, sino de una herramienta clave para evitar golpes de calor, especialmente durante los viajes largos o en las horas pico. Su capacidad para mantener una temperatura agradable en el interior del vehículo es fundamental para la seguridad y el bienestar del conductor y los pasajeros.

Efectos en la salud del aire acondicionado del auto. Fuente: Archivo

No obstante, si bien es una gran comodidad, su uso en exceso puede ser nocivo para la salud. El aire acondicionado genera un ambiente seco que puede afectar las vías respiratorias, provocar molestias en la garganta y, sobre todo, impactar negativamente en la salud ocular. Muchas personas no lo notan de inmediato, pero el uso prolongado puede desencadenar síntomas molestos y persistentes.

SÍNDROME DEL OJO SECO

Uno de los efectos negativos más frecuentes es el denominado "ojo seco", una condición que se produce cuando el ojo no genera suficiente lubricación o las lágrimas se evaporan rápidamente. Esto puede causar irritación, sensación de arenilla, enrojecimiento, picazón e incluso visión borrosa. En ambientes cerrados como el interior de un auto con aire acondicionado fuerte, los ojos se exponen constantemente a un flujo de aire que agrava esta condición.

Cinco consejos para evitar el "ojo seco" por aire acondicionado en el auto:

Evitar que el aire sople directamente al rostro o los ojos. Orienta las rejillas del aire hacia otras direcciones.

Usar lágrimas artificiales o lubricantes oculares. Consultar con un especialista para elegir el más adecuado.

Mantener una hidratación adecuada. Beber suficiente agua ayuda a mantener la lubricación natural del cuerpo, incluidos los ojos.

No abusar de la temperatura baja. Mantener el aire acondicionado a una temperatura moderada, entre 23° y 25°C.

Hacer pausas en viajes largos. Detenerse cada cierto tiempo, bajar las ventanillas y permitir que el aire natural circule también es beneficioso.

