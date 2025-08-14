Polémica por el casting de Vivi en el live-action de One Piece: el elenco responde a críticas racistas

La revelación del elenco de la segunda temporada del live-action de One Piece en Netflix ha desatado una fuerte discusión en redes sociales, luego de que se confirmara que la actriz británica Charithra Chandran, conocida por su papel en Bridgerton, interpretará a Nefertari Vivi.

Algunos seguidores cuestionaron la elección debido a que el personaje en el anime presenta un tono de piel más claro. Sin embargo, se aclaró que la decisión fue tomada personalmente por el creador del manga, Eiichiro Oda, lo que para muchos es un respaldo directo a la visión original de la historia.

El cast responde a polémica racial

Emily Rudd, quien interpreta a Nami, rechazó los comentarios discriminatorios con un mensaje contundente en redes: “El ‘canon’ percibido no justifica el racismo descarado ni el odio de ningún tipo. Estoy sumamente orgullosa de nuestra serie, de nuestro elenco y de la oportunidad que tenemos de dar vida a una historia centrada en una familia encontrada igualmente diversa”.

En la misma línea, Rob Colletti, encargado de interpretar a Wapol en la serie, recordó el trasfondo cultural de la saga de Arabasta: “Charithra fue seleccionada personalmente por Oda, y él tiene mucho más conocimiento y entendimiento de sus propios personajes que nadie más… ¿Pero se quejan porque el actor elegido para interpretar el papel… no es blanca? Arabasta está inspirado en culturas de Medio Oriente y sur de Asia. Esta elección no cambia al personaje; en realidad honra la visión de Oda”.

Por su parte, Chandran agradeció públicamente la confianza del autor y se dirigió a los fans de One Piece con un mensaje optimista: “Estoy muy agradecida con Oda-sensei por confiarme el papel de Vivi. Sé lo importante que es para todos ustedes y les prometo que van a estar orgullosos”.

La controversia ha reavivado el debate sobre la fidelidad al material original y la representación en adaptaciones live-action, un tema cada vez más presente en la industria del entretenimiento.

