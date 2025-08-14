Nana Calistar horóscopo de HOY 14 de agosto: a Géminis y Piscis los buscará su ex; Leo y otros signos romperán sus relaciones

¡Buenos días! Nana Calistar nos sorprende esta mañana con las mejores predicciones y hemos de advertir que no a todos los signos les gustará lo que están por leer, pues su falta de interés puede terminar con sus relaciones, ¡amorosas, de amistad e incluso de familia!

Mientras que los "afortunados" o los que siguen dejando que les hagan daño, serán los nacidos bajo el signo de Géminis y Piscis, pues su ex los volverá a buscar y con intenciones de regresar.

Sabemos que eres enamoradizo, pero procura no caer y evita regresar con ese amor del pasado, ¡o lo pagarás caro! Te invitamos a consultar tu horóscopo de Nana Calistar aquí, ¡prepárate para lo que te deparan los astros!

Géminis

Noticias del extranjero y un amor del pasado regresando como mosca a la miel para volver a darte dolores de cabeza. Ponte vivo, porque esa persona viene disfrazada de oveja, pero sigue siendo el mismo lobo de siempre. Cuida mucho tu entorno, hay chismosos que nomás te buscan para sacarte información.

Días de reflexión, y te llegará dinerito extra; úsalo con cabeza o se te va como agua en coladera vieja. Ponte bien perris, o te van a faltar al respeto; y cuida lo que cuentas, porque no todos merecen conocer tu vida.

Si ya tienes pareja, salgan de la monotonía; métanle chispa, porque de seguir así, el amor se va a dormir para siempre. Y si estás soltero, abre bien los ojos, que lo que parece oportunidad podría ser solo un rato de entretenimiento… y caro.

Hoy pon atención a lo que sueñas, porque podrías recibir señales importantes; y si alguien te pide consejo, dalo con el corazón, pero sin meter las manos al fuego por nadie, que luego el quemón es tuyo.

Piscis

Un amor del pasado retorna y te volverá a mover el tapete como si fuera alfombra vieja en limpieza de primavera. Aguas con una compra, porque lo que hoy te parece ganga podría salirte más caro que un vestido de quinceañera a la medida. Un viaje se comenzará a planear y una persona de tu pasado volverá, pero ya deberías saber cómo mandarlo al chorizo con elegancia y sin remordimientos.

Momento de quitarte lo achicopalado y comenzar a invertir tiempo en ti.

Deja de mendigar amor o atención de quien no te da ni un vaso de agua, porque la dignidad no se vende ni en abonos chiquitos. Hay momentos en que piensas mucho y actúas poco; recuerda que cosas nuevas traen resultados nuevos, pero si haces lo mismo de siempre, lo único que llega es rutina.

Hoy procura darte un gusto, así sea un postre o una caminata a solas; y si te cruzas con alguien que te falló, sonríele como si nada, porque no hay peor castigo que mostrar que su ausencia no te duele ni tantito.

Tauro

Cuidado con cambios de actitud, porque una sorpresa que viene no te va a caer nada bien. Si tienes pareja, podría haber un distanciamiento por culpa de la familia o por un negocio que trae más chismes que ganancias. Te va a llegar dinerito por una inversión, pero no lo gastes como si fueras caja registradora ajena; guárdalo para lo que se viene.

Tienes que ponerte las pilas pa’ salir del bache, y deja de confiar en gente que ya te enseñó de qué pata cojea. Te invitan a una tanda o caja de ahorro; acéptala solo si confías en quien la organiza, porque si no, te quedas viendo visiones.

Y cuidado con los calores, que podrías caer con cualquiera y aflojar el mazapán, pero si lo haces, que no sea donde alguien importante para ti pueda enterarse, porque ahí sí te mandan al chorizo sin boleto de regreso.

Hoy evita discusiones, porque tu paciencia anda más corta que suspiro de ratón; mejor muérdete la lengua antes de decir algo que después no puedas componer. Y si te proponen un plan loco, piénsalo… a veces lo improvisado es lo que más recuerdos deja.

Cáncer

Cuidado con verle la cara a tu pareja, porque podrías llevarte una sorpresa que ni en novela de las 9. Viene un crecimiento importante para ti, pero debes saber manejarlo o podrías perderlo en un abrir y cerrar de ojos.

Hay días en los que te sientes perdido, como que no te hallas; saca las preocupaciones de tu cabeza y pon tus manos en algo productivo, porque de pensar no se vive.

Te vas a sentir la gran garza envuelta en huevo y que nadie te merece, pero recuerda: si sigues con actitudes de diva y estás soltero, así te vas a quedar; nadie quiere compartir la vida con quien siempre trae el hueso de aguacate atorado en la garganta.

Mide tus palabras y tus enojos, porque aunque tengas razón, si la sueltas sin cuidado, podrías cerrar puertas que luego vas a necesitar abrir.

Hoy busca un momento para estar en silencio, porque en la calma se encuentran las respuestas. Y si tienes que dar un paso difícil, hazlo con la frente en alto, que hasta la luna tiene fases y no por eso deja de brillar.

Leo

Mira criatura, no andes de lengua suelta porque luego ni quién te ayude a recoger lo que dijiste. Hay gente más envidiosa que vieja en rebaja de zapatos, y nomás está esperando que tú sueltes veneno pa’ usarlo en tu contra. Si tienes pior es nada, atiéndelo antes de que ande buscando en otro corral lo que no tiene en casa; no vaya a ser que te cambien por una más baratita en la feria.

Y aguas con la tragazón, que a este paso vas a engordar más que pavo en diciembre; bájale tantito o luego no te va a cerrar ni el vestido de lentejuelas que tanto presumes. Viene viaje pronto, ya sea con familia o amistades, y eso te va a dar un respiro, pero también te advierto: hay una “amistad” que parece campana de iglesia… repicando chismes de ti y tu familia por todos lados.

Ponte viva, levanta ese ánimo, y deja de andar de chancluda tristeando por las esquinas. Píntate la boca de rojo, échate perfume del bueno y sal a disfrutar, porque mañana nadie te asegura que puedas hacerlo. En negocios, se viene buena oportunidad, pero recuerda que al que no invierte, no le llueve; así que mete dinerito en eso de compra y venta, que ahorita es cuando. Y no olvides, mija, que el que mucho abarca, poco aprieta… así que organiza tus pasos y no quieras comerte el mundo de un solo bocado.

Virgo

Si ya tienes pareja, es momento de reencontrarse, porque últimamente parecen dos extraños durmiendo en la misma cama. No me vengas con que “no sé qué pasa”, porque bien que sabes qué es: te la pasas quejándote de todo, pero no mueves un dedo pa’ cambiarlo. Mija, la solución siempre ha estado en tus manos, pero le das tantas vueltas al asunto que ya mareaste a medio mundo.

Y en el amor, recuerda: esto no es de dos días; si quieres algo serio, cuida a quién le aflojas las tepalcuanas, porque si te apresuras, luego ni un adiós te dicen. Estos días vas a andar achicopalada por problemas que ya te han robado la paz, pero la vida no se detiene. Saca a la gente tóxica de tu camino, esa que nomás te aplasta la autoestima.

Pon orden en tu vida, organiza tu dinero y deja de invertir tu tiempo en quien nomás viene a revolverte el gallinero. Porque como decía mi abuela: “A la olla que hierve, hasta el santo le mete la cuchara”… así que cuida bien quién se acerca.

Libra

Acuérdate quién eres y de qué estás hecho, mijo. Se viene una separación en la familia y un cambio en tu trabajo o en los horarios que podría mover todo tu plan. También vienen pagos y trámites, así que ojo con el mendigo buró de crédito, porque por andar apostando o prestando tu nombre podrías acabar con problemas legales.

Traes en mente un viaje, y si te pones buzo caperuzo, se te va a hacer pronto; pero para eso quizá tengas que pedir prestado o hacer vaquita con alguien de confianza. Y otro consejo: bájale a los tacos, tortas y tamales, porque andas en etapa de “se me pega hasta el aire” y en unas semanas podrías subir más kilos que costal de maíz.

Estos días aprovecha pa’ poner en orden tus cuentas, cerrar ciclos y no meterte en pleitos que no son tuyos. Que no se te olvide: “El que mucho corre, pronto para”… así que ve con calma, pero con paso firme.

Escorpión

No andes abriendo el gaznate más de la cuenta, porque podrías soltar cosas que no vienen al caso y acabar perdiendo amistades que valen oro. No culpes a quien ni la debe ni la teme, y fíjate bien en las decisiones que tomas, porque no todas te van a llevar a buen puerto.

Si inviertes en tu futuro, lo vas a agradecer pronto, ya sea en estudios, negocio o algo que te deje frutos. Y en el amor… se asoma un faje ocasional con alguien que conocerás o con una amistad que siempre te ha echado el ojo. Nomás cuidado, porque si te pasas de lengua con la comadre equivocada, te pueden poner en tu lugar y salir con las medias rotas.

Es momento de despabilarte y entender que no todos van a actuar como tú lo harías. No te engañes esperando reciprocidad, porque luego la decepción es doble. Como decía mi tía: “No todos los que te sonríen son tus amigos”… así que abre el ojo y guarda la lengua.