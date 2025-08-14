Mujer es captada paseando una llama como mascota por las calles de Querétaro | VIDEO

Las mascotas se han convertido en un favorito de las redes sociales por su ternura y conmovedoras historias, sin embargo, no todas generan la misma reacción entre los internautas que se ven sorprendidos por su peculiaridad. Tal y como ocurrió en San Juan del Río, Querétaro, en donde una mujer acaparó las miradas a su paso en la calle al ser vista paseando a una llama.

Aunque es usual ver a las personas paseando por calle a sus mascotas, como los perros, han surgido otras que por su peculiaridad acaparan la atención de transeúntes y si son captados por la lente de los curiosos se vuelven virales en redes sociales. Tal y como ocurrió con la llama en Querétaro, algo que también logró dividir opiniones entre los usuarios.

Llama acapara las miradas en calles de Querétaro

En el video difundido en redes sociales se observa a una mujer con camiseta color rosa y pantalón negro caminar por la calle Ignacio López Rayón del Centro Histórico de San Juan del Río, Querétaro, mientras sostiene con una correa a una llama en color blanco. La inusual escena se hizo viral de inmediato al tratarse de un animal que no es usual tanto en la región como de mascota.

En el municipio de San Juan del Río, Querétaro, una mujer acaparó las miradas por pasear con una mascota exótica por las calles de esta localidad. VIDEO: Emmanuel Rincón pic.twitter.com/xGyGsiyeIi — Fernando Dávila (@fdavilam) August 14, 2025

Investigarán la peculiar llama en San Juan del Río

Aunque se ha señalado que tener una llama no significa un acto ilegal, el caso del ejemplar captado en las calles de San Juan del Río captó la atención de expertos y la Dirección de Cuidado, Protección y Control Animal en la entidad informó que se realizará una investigación con la intención de revisar las condiciones bajo las que se encuentra la llama, que sean adecuadas y que cumplan con las normativas para su manejo.