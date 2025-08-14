Las 2 ciudades de Europa que más decepcionan en 2025, según turistas

Un viaje a Europa, es uno de los viajes que debemos hacer al menos una vez en la vida, con amigos, pareja, familia, solo, pero se tiene que hacer. Y con el correr del tiempo, las ciudades que más se quieren conocer junto con los destinos que la gente no quiere ni acercarse, cambian, por eso hoy te comentamos cuáles son esas que más decepcionan.

Londres, la más rechazada.

Una startup de viajes sorpresa ha publicado un ránking con las ciudades que más descartan los viajeros a la hora de reservar una escapada europea. La que ocupa el primer lugar se lo lleva Londres, capital del Reino Unido y quién era la que se llevaba todos los turistas, estando entre los sueños de las personas para visitar Europa.

Londres, primera en el ránking

Si bien, años atrás era una de las ciudades más elegidas por los visitantes, ahora, es la que todos quieren evitar. Ya sea, porque ya tuvieron ocasión de visitarla antes y no quieren volverla a repetir, tuvieron mala experiencia, no se sabe. Los motivos del rechazo no están claros, a pesar de que sigue siendo uno de los grandes destinos de toda Europa, que posee casi todo lo que se necesite o se quiera conocer.

Con el segundo puesto, hay una controversia, porque son dos ciudades del mismo país: Portugal; ellas son Lisboa y Oporto. Sin embargo, tampoco se aclara el porqué de su rechazo. Quizás tenga que ver con su cercanía a España, que es el lugar de origen de la aplicación que realizó este ránking. Quieren irse más lejos de su país, y la verdad es que todo queda relativamente cerca.

Oporto, Portugal

Startups de viaje

A la hora de conocer nuevos lugares, han surgido nuevas formas y la prueba de ello, son estas dos empresas: Drumwit y Waynabox, dos startups en las que los clientes no saben a qué destino de Europa irán hasta apenas dos o tres días antes. Quienes contraten este tipo de viajes podrán descartar algunas urbes del continente para que, en el caso de que ya hayan estado o no se encuentren en sus destinos predilectos, no se vean obligados a ir, por eso el ránking publicado por una de ellas, Waynabox.

SEGUI LEYENDO:

¿Qué es La Noche que nadie duerme? Colorido festejo que se realiza en Huamantla

Sectur lanza estrategia "Turismo Comunitario" para impulsar destinos locales