La tabla vieja de la cocina no la deseches, tienes un tesoro en tu hogar: 2 ideas para reciclarla

Muchas veces en la cocina tenemos viejas tablas para picar que ya no usamos. Ya sea porque están rayadas, manchadas o simplemente fueron reemplazadas por modelos más nuevos, estas piezas terminan olvidadas en un rincón o directamente en la basura.
Sin embargo, generalmente suelen ser de maderas resistentes y nobles, lo que las hace perfectas para ser reutilizadas. En lugar de desecharlas, podemos darles una segunda vida con un toque de ingenio y algunos materiales básicos. Además, al reciclarlas, no solo reducimos residuos, sino que también añadimos un toque personalizado a nuestro hogar.
2 IDEAS PARA RECICLAR TU VIEJA TABLA DE COCINA
Una idea sencilla y funcional es transformarlas en una bandeja para servir con asas. Solo hace falta lijar bien la superficie, aplicar un barniz o pintura al gusto, y atornillar dos asas metálicas o de cuerda. Otra opción encantadora es convertirlas en una repisa rústica para especias o plantas: con un soporte en la pared y algunos ganchos o frascos pequeños, tendrás una mini estantería con mucho estilo. Aquí te dejamos las instrucciones para llevar a cabo estas ideas:
Bandeja para servir con asas:
Materiales
- Tabla de madera limpia y en buen estado
- Lija (granulometría 80, 120 y 220)
- Sierra caladora o segueta (si querés cortar asas)
- Dos asas (metálicas, de cuero o de cuerina) con tornillos cortos, o tiras de cuero con remaches
- Aceite mineral alimentario o aceite de tung/linaza apto para utensilios de cocina; cera de abejas (opcional)
- Taladro y broca para madera
- Paño limpio
Paso a paso
- Revisá la tabla: si tiene grietas profundas o olor persistente a alimentos crudos, descartala o recortá la parte sana.
- Lavá y secá: usá agua caliente y jabón, enjuagá y dejá secar al sol o en un lugar ventilado.
- Lijá la superficie: comenzá con lija 80 para nivelar muescas, continuá con 120 y finalizá con 220 para lograr tacto suave. Pasá un paño para quitar el polvillo.
- Marcá y cortá las asas (opcional): si querés asas embutidas, dibujá dos curvas opuestas y cortalas con sierra. Si usás asas metálicas o de cuero, marcá los puntos de fijación.
- Perforá para los tornillos: con broca fina hacé las perforaciones guía; así evitás que la madera se raje.
- Fijá las asas: atornillá las asas o colocá remaches según el modelo elegido.
- Tratamiento final: aplicá aceite mineral con paño, dejá penetrar y repetí dos o tres manos. Para mayor protección y brillo, mezclá cera de abejas tibia con aceite y aplicá una capa final.
- Secado y uso: esperá 24 horas antes del primer uso. Usá la bandeja para alimentos secos o con recipientes; evitá remojarla continuamente.
Repisa rústica para especias o plantas
Materiales
- Tabla de madera
- Dos soportes metálicos en "L" o dos tiras de cuero anchas y tornillos
- Taladro, tornillos y tarugos (tarugos de nylon para paredes)
- Nivel de mano y lápiz
- Lija fina y barniz mate o aceite protector
Paso a paso
- Elegí la ubicación: medí y marcá con lápiz el lugar en la pared, verificá altura y nivel.
- Prepará la tabla: lijá bordes y superficie; limpiá el polvo. Aplicá una mano de barniz o aceite para mayor durabilidad.
- Fijá los soportes: marcá en la pared la posición de las tartugos, perforá con la broca correspondiente e insertá los tarugos. Atornillá las escuadras o los herrajes.
- Colocá la tabla: apoyala sobre los soportes y verificá con el nivel que quede derecha. Atornillá desde abajo si querés mayor firmeza.
- Usá y decorá: colocá frascos de especias, macetitas con aromáticas o tarros con utensilios. Evitá sobrecargar el estante con peso excesivo.
