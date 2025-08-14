Hogar

La tabla vieja de la cocina no la deseches, tienes un tesoro en tu hogar: 2 ideas para reciclarla

Esas tablas para picar que parecen haber cumplido su ciclo pueden transformarse en objetos útiles y decorativos. Con un poco de creatividad, se convierten en piezas únicas para tu hogar.

Tabla de madera vieja. Fuente: Producción El Heraldo de México

Muchas veces en la cocina tenemos viejas tablas para picar que ya no usamos. Ya sea porque están rayadas, manchadas o simplemente fueron reemplazadas por modelos más nuevos, estas piezas terminan olvidadas en un rincón o directamente en la basura.

Tabla de cocina. Fuente: Archivo

Sin embargo, generalmente suelen ser de maderas resistentes y nobles, lo que las hace perfectas para ser reutilizadas. En lugar de desecharlas, podemos darles una segunda vida con un toque de ingenio y algunos materiales básicos. Además, al reciclarlas, no solo reducimos residuos, sino que también añadimos un toque personalizado a nuestro hogar.

Tabla de cocina. Fuente: Archivo

2 IDEAS PARA RECICLAR TU VIEJA TABLA DE COCINA

Una idea sencilla y funcional es transformarlas en una bandeja para servir con asas. Solo hace falta lijar bien la superficie, aplicar un barniz o pintura al gusto, y atornillar dos asas metálicas o de cuerda. Otra opción encantadora es convertirlas en una repisa rústica para especias o plantas: con un soporte en la pared y algunos ganchos o frascos pequeños, tendrás una mini estantería con mucho estilo. Aquí te dejamos las instrucciones para llevar a cabo estas ideas:

Bandeja para servir con asas:

Bandeja para servir con asas. Fuente: Archivo

Materiales

  • Tabla de madera limpia y en buen estado
  • Lija (granulometría 80, 120 y 220)
  • Sierra caladora o segueta (si querés cortar asas)
  • Dos asas (metálicas, de cuero o de cuerina) con tornillos cortos, o tiras de cuero con remaches
  • Aceite mineral alimentario o aceite de tung/linaza apto para utensilios de cocina; cera de abejas (opcional)
  • Taladro y broca para madera
  • Paño limpio

Paso a paso

  1. Revisá la tabla: si tiene grietas profundas o olor persistente a alimentos crudos, descartala o recortá la parte sana.
  2. Lavá y secá: usá agua caliente y jabón, enjuagá y dejá secar al sol o en un lugar ventilado.
  3. Lijá la superficie: comenzá con lija 80 para nivelar muescas, continuá con 120 y finalizá con 220 para lograr tacto suave. Pasá un paño para quitar el polvillo.
  4. Marcá y cortá las asas (opcional): si querés asas embutidas, dibujá dos curvas opuestas y cortalas con sierra. Si usás asas metálicas o de cuero, marcá los puntos de fijación.
  5. Perforá para los tornillos: con broca fina hacé las perforaciones guía; así evitás que la madera se raje.
  6. Fijá las asas: atornillá las asas o colocá remaches según el modelo elegido.
  7. Tratamiento final: aplicá aceite mineral con paño, dejá penetrar y repetí dos o tres manos. Para mayor protección y brillo, mezclá cera de abejas tibia con aceite y aplicá una capa final.
  8. Secado y uso: esperá 24 horas antes del primer uso. Usá la bandeja para alimentos secos o con recipientes; evitá remojarla continuamente.

Repisa rústica para especias o plantas

Repisa para especias. Fuente: Archivo

Materiales

  • Tabla de madera
  • Dos soportes metálicos en "L" o dos tiras de cuero anchas y tornillos
  • Taladro, tornillos y tarugos (tarugos de nylon para paredes)
  • Nivel de mano y lápiz
  • Lija fina y barniz mate o aceite protector

Paso a paso

  1. Elegí la ubicación: medí y marcá con lápiz el lugar en la pared, verificá altura y nivel.
  2. Prepará la tabla: lijá bordes y superficie; limpiá el polvo. Aplicá una mano de barniz o aceite para mayor durabilidad.
  3. Fijá los soportes: marcá en la pared la posición de las tartugos, perforá con la broca correspondiente e insertá los tarugos. Atornillá las escuadras o los herrajes.
  4. Colocá la tabla: apoyala sobre los soportes y verificá con el nivel que quede derecha. Atornillá desde abajo si querés mayor firmeza.
  5. Usá y decorá: colocá frascos de especias, macetitas con aromáticas o tarros con utensilios. Evitá sobrecargar el estante con peso excesivo.

