¿Juventud o condena eterna? Científicos encuentran riesgos en la llamada ‘juventud inmunitaria’

Por extraño que parezca, ser eternamente joven podría no funcionar de la mejor manera, al menos no en lo que se refiere a la salud inmunitaria, pues podría incrementar el riesgo de padecer ciertas enfermedades.

De acuerdo con un reciente estudio de la Clínica Mayo, la llamada “juventud inmunitaria”, la cual hace que personas mayores de 60 años tengan un sistema inmunitario mucho más joven que el que corresponde a su edad, podría ser clave en el desarrollo de algunos padecimientos.

"Estamos estudiando por qué algunas personas tienen una ‘fuente de la juventud’ en su sistema inmunitario. Queremos aprender de ellas. "Observamos que estos pacientes tienen sistemas inmunitarios muy jóvenes a pesar de estar en sus 60 y 70 años. Pero el precio que pagan por ello es la autoinmunidad", explica Cornelia Weyand, reumatóloga y científica de la Clínica Mayo.

Envejecer también es saludable

El informe de la institución, que se basa en estudios a más de un centenar de pacientes que padecían una enfermedad autoinmune que afecta a las arterias, permitió identificar un grupo de células madre que se comportan como si estuvieran dentro de un organismo joven.

"Contrario a lo que se podría pensar, hay beneficios en tener un sistema inmunitario que envejece junto con el cuerpo. Debemos considerar el precio de mantener la juventud inmunitaria: ese precio puede ser una enfermedad autoinmune", explica Jörg Goronzy, investigador de envejecimiento en la Clínica Mayo y coautor principal del artículo.

Estas células juveniles se “confunden” y, en lugar de generar una reacción inmune, propagan la enfermedad, provocando que el organismo ataque por error tejidos y órganos saludables.

Los científicos creen que el envejecimiento inmunitario puede ayudar a que el organismo responda de forma correcta ante las amenazas que recibe, por lo que la aparición de este tipo de células podría emplearse para anticipar las enfermedades que se puede padecer en la edad adulta.