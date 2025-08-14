Es profesora de yoga, parece de 70 años y este es su secreto para vivir bien a los 102

Dicen que el ejercicio vitaliza, no importa la edad cuando empieces ni siquiera, si lo haces desde chico, lo importante no es aflojar. Sin embargo, cada vez el yoga empieza a tomar más presencia y a demostrar sus grandes efectos, tanto como práctica llena de ejercicios como estilo de vida, y el ejemplo perfecto es Charlotte Chopin que tiene 102 años y parece de mucho menos.

Una larga vida

Charlotte Chopin es una profesora de yoga que sacudió a todos por su edad, 102 años y aparenta tan sólo 70. Con una gran historia de vida por detrás, encontró en el yoga una forma de vida que decidió adoptar y continuarla. Desde entonces, imparte clases tres veces por semana en Léré, una pequeña localidad de la región del Cher, en Francia.

Charlotte Chopin

Su recorrido de vida comienza en 1922 en Alemania, donde vivió la guerra, colaboró con la Cruz Roja, hasta trabajó como secretaria ejecutiva en África y Europa. Luego, en sus 50 años encontró el yoga y se convirtió en su estilo de vida. Disciplina que busca lograr el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu que le proporciona bienestar y salud físico.

En 2022, con 99 años, sorprendió al público en Got Talent interpretando una serie de posturas frente a la audiencia: “Solo quería sorprender a mi familia participando en un espectáculo del que ni siquiera sabía nada”, confesó con humildad. Su aparición la catapultó a la fama y, en 2024, recibió el prestigioso Padma Shri -una de las mayores distinciones civiles de la India- en reconocimiento a su labor por "desafiar los límites de la edad" y promover el yoga como herramienta de bienestar integral.

Charlotte Chopin

El Yoga como estilo de vida

Su historia ha sido comentada por medios, que destacaron cómo su actividad siguió siendo apasionada "con energía en un entorno sencillo pero lleno de vitalidad", lo que ejemplifica la potencia del yoga para el bienestar físico y mental en los adultos mayores. De hecho, expertos en envejecimiento validaron estos beneficios: mejorar la presión arterial, la función pulmonar, el equilibrio, la memoria y reducir la fragilidad son algunos de los efectos comprobados en la ciencia.

