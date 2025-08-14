Dentistas y psicólogos lanzan advertencia sobre los chupones para adultos que cuestan hasta 70 dólares

Una nueva tendencia recorre las redes sociales y está provocando debate entre especialistas y usuarios: el uso de chupones por parte de adultos. Aunque históricamente estos objetos han estado reservados a bebés, ahora están ganando terreno entre personas mayores que aseguran encontrar en ellos alivio emocional y físico.

El fenómeno comenzó a viralizarse en plataformas como Rednote, en China, y se ha expandido a países como Estados Unidos, donde ya hay cientos de videos en TikTok que muestran a jóvenes y adultos usando versiones “bling bling” y extragrandes de los clásicos chupones.

Esto dicen los diferentes profesionales sobre el uso de los chupones siendo adultos. Fuente: Web

Advertencia sobre los chupones para adultos

Quienes han adoptado la moda afirman que el chupón les brinda comodidad psicológica, los ayuda a dormir mejor, dejar de fumar, controlar el estrés o incluso respirar con mayor facilidad. También hay testimonios de personas con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) que aseguran mejorar su concentración gracias al uso de este objeto infantil.

Uno de los argumentos más repetidos es que el chupón ofrece una “sensación de seguridad de la infancia”, especialmente en momentos de presión laboral o ansiedad intensa.

Dentistas y psicólogos advierten que a pesar del aparente confort que ofrecen, la comunidad médica ha levantado la voz. Los profesionales alertan sobre los efectos negativos que puede tener su uso prolongado.

“El potencial daño a la boca de los consumidores es intencionalmente minimizado por los vendedores”, advirtió Tang Caomin, dentista en Chengdu, Sichuan. Además de cambiar la posición de los dientes tras un año de uso constante, también podría limitar la apertura de la mandíbula o causar dolor al masticar. Incluso existe riesgo de ahogamiento si se inhala mientras se duerme.

