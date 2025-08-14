Capricornio y Sagitario recibirán un dinero inesperado, según el horóscopo de Mhoni Vidente para el Fin de Semana

¿Problemas económicos? El fin de semana podría traerte buenas noticias, al menos si eres de los signos de Capricornio y Sagitario, dos signos que del viernes al domingo recibirán un dinero inesperado que les caerá como anillo al dedo, según el tarot de Mhoni Vidente.

En las predicciones de fin de semana que Mhoni Vidente comparte a El Heraldo de México destacó que Capricornio y Sagitario tendrán mucha abundancia económica y suerte con el dinero; sin embargo, no son los únicos. Así que si quieres saber más sobre cómo te irá del 15 al 17 de agosto, ¡sigue leyendo!

Al igual que cada viernes, te compartimos las predicciones astrológicas que la vidente cubana preparó para cada uno de los signos y de lo que te podemos adelantar es que las fiestas, el contacto con tu familia, el trabajo y el lado sentimental será lo que le predominará a casi todos los signos.

Aries

Fin de semana de reconciliación con tu pareja van ser unos días de estar saliendo mucho de fiesta y de sorpresas agradables , tendrás la invitación este viernes de un evento muy importante no dejes de ir que allí conocerás personas que tendrás mucha química contigo , cuídate de problemas de estomago trata de llevar una buena dieta saludable , te llega un dinero extra por una deuda del pasado , ya no mientas con tu pareja es mejor seguir bien en tu relación amorosa recuerda que la mentira dura mientras la verdad llega , mandas arreglas tu carro y le haces la afinación , un amigo del signo de leo o piscis te va estar buscando para hacer un negocio , tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 07,18 y trata de usar mas el color amarrillo para atraer mas la abundancia, lado positivo de los Aries es el valor , audacia , confianza en asi mismos , sentido del humor y ser muy caritativos y nobles el lado negativo es de los Aries es que son egocéntricos , presumidos , burlistas y alto grado de venganza.

Descubre también cuáles son tus números de la suerte. (Foto: Gemini IA)

Tauro

Este signo tiene los sentidos muy desarrollados es decir son muy sensuales y les gusta disfrutar de todo lo bueno en la vida y desarrollando un talento en el diseño o ingeniería que eso los hace ser muy exitosos en cuestiones de su trabajo , el lado positivo de los tauro son muy ahorradores y buenos administradores de sus recursos materiales , siempre muy alegres con buen sentido de humor, y una gran capacidad de trabajo y desarrollo humano muy fieles con su pareja sentimental, su lado negativo de los tauro es que son muy tercos cayendo sin duda en la agresión , también su deseo por el sexo los lleva a ser muy infieles, su manera de hablar cayendo en la torpeza, fin de semana de estar con muchas alegrías alrededor de ti en cuestión amoroso , te invitan a salir de viaje o vas a visitar a tus familiares , tendrás un trabajo extra que te va dejar unos ingresos extras , días de suerte con los números 03,15 este domingo te invitan a una fiesta que te la vas a pasar de lo mejor.

Géminis

Este signo tienen el gusto para la versatilidad y se manifiesta en todas las etapas de su vida es decir frecuentemente empiezan algo y casi nunca le dan continuidad y eso hace que estén siempre pensando que hacer para poder terminar sus estudios que lo más les agrada es la comunicación y las ventas que eso se les da muy fácil ,recuerden que este signo siempre quiere tener el poder y el dinero en su vida por eso hace cualquier cosa para lograrlo , el lado positivo de los géminis es su inteligencia o rapidez mental y una gran capacidad para relacionarse y el ser muy humanos con los demás su lado negativo es que les gusta mucho decir mentiras y la inestabilidad amorosa en toda su vida , fin de semana de muchas fiestas , tus números de la suerte son 00,11 tu color el azul., recibe regalos que no esperabas por tu cumpleaños

Cáncer

Como es un signo de agua y predominan los sentimientos en todo lo que realiza y su gran memoria es decir que siempre se está acordando del pasado y poco probable que lo separe de su presente por eso este signo siempre debe ayudarse de un profesional para no caer en depresiones , en el amor es bastante tímido y casi nunca es infiel le gusta quedarse con la misma persona toda su vida y es un gran defensor de su familia, el lado positivo del cáncer es tenacidad siempre logra lo que quiere , capacidad de sacrificio o siempre ven por los demás y sobre todo la discreción es su mayor virtud , el lado negativo del cáncer es la indisciplina , muy incapacidad emocional o casi siempre muy infantiles en cuestión de su pareja amorosa, fin de semana de estar con algo de energías encontradas y problemas con tu pareja , te llega la invitación a una fiesta este sábado , compras ropa o cambios de look , arreglas asuntos de tu escuela y trabajo , tus números de la suerte son 17,99, tu color el amarrillo.

Leo

Este signo está regido por el sol y por eso esto días va ser de triunfos en todo lo que se proponga , los leo tiene una gran personalidad con gran deseo de poder y riqueza nunca serán conformistas en su ámbito laboral y siempre buscan ser sus propios jefes en todo lo que realicen , el lado positivo de los leo es ser un gran líder y la capacidad de organización y sin duda su gran generosidad y voluntad de sacar adelante a su familia ,el lado negativo es un ego muy inflado o caer en lo presumido , tendencia a dominar o ser muy tercos en sus decisiones y presunción , fin de semana de estar con su seres queridos o en una fiesta familiar , sábado de suerte con los números 07,15 tu color es el rojo, cambias tu celular por uno más reciente , domingo de salir a la naturaleza para hacer ejercicio o renovar sus energías positivas.

Virgo

Este signo es uno de los más trabajadores del zodiaco por su gran deseo de sentirse útil ante los demás son muy autocríticos de su trabajo y no se permiten errores de ningún tipo por eso siempre su carácter ante la vida es muy fuerte o de mal humor , el virgo es un signo de tierra que su tendencia es la previsión , el análisis de todo su trabajo para ser exitosos y ser muy perfeccionista , el lado positivo de los virgo es el limpio de todos los zodiacos o caen en la pulcritud mucho sentido del orden y el don de mando para decirle a cada quien lo que tiene que hacer , su lado negativo es ser muy chismoso o casi nunca se guarda ningún secreto , muy nerviosos ante los problemas y más si son de salud y algo egoísta casi siempre piensan nada más en ellos , fin de semana de estar arreglando asuntos familiares de tu hogar , te llega un dinero extra por lotería con los números 05,44 tu color el naranja, domingo de estar con la familia en una fiesta con carne asada.

Libra

Fin de semana de estar con muchos pendientes de trabajo recuerda que tu signo siempre deja para lo último lo más importante así que trata de adminístrate más tu tiempo, es tiempo de ahorrar o aprende a valorar más lo que tiene en la vida , viernes de suerte en los juegos de azar con los números 09,16 y trata de usar mucho perfume para cortar lo negativo , ya no busques lo que no se va dar si esa persona ya no te quiere es mejor cerrar ese círculo y avanzar en tu vida amorosa , uno de los defectos que tiene tu signo libra es que son muy tercos con situaciones que no son para ti, recuerda que tu compatibilidad mejor en el amor es Aries y géminis así que encuentra alguien así no lo dudes y enamórate , sábado y domingo de estar habiendo mejoras en tu casa, te llega un regalo que no esperabas , recuerda que siempre los libra busca el reconocimiento de los demás y la mejor manera de obtenerlo es ser un triunfador.

Escorpión

Viernes de estar con juntas con los dueños y jefes de tu ámbito laboral y eso te hace presionarte mucho en tu trabajo porque eres muy perfeccionista recuerda que lo más importante de vida laboral que tú lo disfrutes y veras como llegaran solo los reconocimientos , van tres días de mucha suerte en cuestiones de encuentros amorosos y eso te hará sentir de lo mejor , te busca un familiar para arreglar un asunto de herencia , ya no pidas permiso tu atrévete hacer cosas diferentes que eso te hará sentir de lo mejor , te llega un dinero extra por lotería con los números 06,55 tu color verde , te busca un amor prohibido del signo de Aries o cancer que te hará sentir muy emocionado , trata de evolucionar en todos los aspectos de tu vida vuelve a estudiar y viajar más.

Sagitario

Fin de semana de estar con mucho trabajo y recibiendo ganancias extras recuerda que estas en tu mejor época y más porque tu energía positiva esta más renovada , viernes de hacer una reunión en el trabajo para valorar algunos cambios de puesto o aumento de sueldo también te invitan a cenar para festejar un cumpleaños, ya no seas tan dramático en tu vida amorosa trata de ser un poco más ligero y llevar tu relación de pareja sin tantos celos , te llega un dinero extra por un bono o venta de un coche trata de guardarlo y administrar más tus ingresos , van ser unos días de mucha fiesta en todos los sentidos recuerda que eres el más carismático del zodiaco y eso te hace ser el complemento mejor de las reuniones , tus números de la suerte son 05,21 tu color el blanco, debes de ser más disciplinado en todo lo que haces y más en cuestión de alimentación y ejercicio.

Capricornio

Viernes de estar con algo de problemas en tu trabajo y escuela trata de no involucrarte de más con tus compañeros y si más cauteloso con lo que comentas y así evitar chismes , te llega un dinero extra gracias de un bono o una deuda del pasado , ten cuidado con los vicios y el alcohol recuerda que lo tiene que controlar recuerda que es tu punto débil , busca a una ex pareja para pedirle perdón recuerda que tu signo se carga mucha soberbia pero a veces es bueno reconocer nuestros errores y volver empezar , arreglas asuntos de un curso los sábados , cuídate de problemas de úlceras y intestino , conocerás un amor nuevo del signo de Tauro o Aries que va ser muy compatible contigo ,te regalan una mascota ,decide empezar a buscar una nueva casa ,tus números de la suerte son 12,30 tu color el rojo , se más selectivo en tus relaciones amorosas para que después no te sientas defraudado.

Acuario

Fin de semana de estar con mucho trabajo y estar analizando lo que haces bien en la vida, recuerda que tu signo es muy analítico y siempre piensa lo que va hacer así que ordena tus ideas y empieza a realizarlas , ya no seas tan tajante en tus relaciones amorosas recuerda que no vas a tener lo que deseas y nadie es perfecto así aprende amar y ser amado y veraz como encontraras a la pareja ideal que es tauro o libra , pidas un préstamos para pagar una deuda del pasado y de tu colegiaturas , te invitan a una fiesta este sábado que te vas a divertir mucho , recuerda mucho a un familiar que ya está con Dios trata de dedicarle una oración en estos días, estudia más para exámenes de curso o se mas aplicado , tus números de la suerte son 13,40 tu color el azul , controla tus emociones que a veces tu carácter te hace pasar malos ratos recuerda que lo mas impórtate en la vida es ser feliz.

Piscis

Tres días de estar haciendo cambios necesarios en tu vida decide ya reacomodar tus sentimientos y empezar de nuevo, recuerda que tu signo se está reinventado en estos días y las energías positivas te van estar rodeando , viernes de estar con mucho trabajo y presiones solo trata de no caer en provocaciones y mantener la calma , haces pagos de tarjeta y decide ya empezar ahorrar , ya no seas tan dramático en tu vida amorosa y aprender a ser un poco más tolerante con tu pareja sentimental y no buscar querer controlar todo, tu mejor pareja compatible con libra y cáncer , te llega un dinero extra por lotería con los números 08, 23 tu color el rojo, debes aceptar las críticas recuerda que tu signo son dos peces encontrados y eso te hace tener los sentimientos muy sensibles ósea no sabes si amas o odias así trata de definir tu emociones y ser más claro con lo que quiere, te invitan a una fiesta este sábado que te vas a divertir mucho , mandas arreglar tu coche y le cambiás una llanta .