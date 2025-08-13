3 recetas súper fáciles para usar el mejor chocolate en polvo según la Profeco | PASO A PASO

Si eres amante del chocolate, esto te interesa ya que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a través de su Revista del Consumidor, realizó un análisis de 32 productos de chocolate en polvo y mezclas para preparar bebidas con sabor a chocolate, evaluando su contenido real de cacao, azúcares, grasas y valor nutricional.
El estudio abarcó tanto productos tradicionales como alternativas con menos azúcar o endulzadas con sustitutos, los aspectos importantes que se evaluaron sobre el etiquetado son:
- Chocolate en polvo: debe listar al cacao como ingrediente principal.
- Polvo con sabor a chocolate: solo puede incluir la palabra “chocolate” si se aclara previamente “sabor a”, usando el mismo tamaño y estilo de letra.
- Advertencias nutricionales: varios productos muestran sellos de “Exceso de azúcares” y “Exceso de calorías”, incluso aquellos que se promocionan como reducidos en azúcar.
3 recetas fáciles para deleitarte con tu chocolate en polvo favorito
Y es que hay muchas formas de aprovechar cada grano del chocolate en polvo, pues no sólo sirve para preparar la clásica leche con chocolate. Con esto en mente, aquí te comparto 3 recetas fáciles para sacar el máximo provecho de tu chocolate en polvo favorito.
1. Mousse rápido de chocolate
Ingredientes:
- 3 cucharadas de chocolate en polvo
- 1 taza de yogurt natural
- 1 cucharadita de miel o edulcorante
Preparación:
- Mezcla el chocolate con el yogurt hasta integrar bien.
- Endulza al gusto.
- Refrigera 30 minutos y sirve como postre rápido y delicioso.
2. Trufas de chocolate
Ingredientes:
- 4 cucharadas de chocolate en polvo
- 1 taza de avena en hojuelas
- 3 cucharadas de miel o jarabe de agave
- Cacao en polvo extra para cubrir
Preparación:
- Mezcla el chocolate en polvo con la avena y la miel hasta formar una masa manejable.
- Forma bolitas del tamaño de una nuez.
- Reboza las trufas en cacao en polvo y refrigera 30 minutos antes de servir.
3. Panqueques de chocolate
Ingredientes:
- 1 taza de harina
- 2 cucharadas de chocolate en polvo
- 1 huevo
- Tres cuartos taza de leche (puede ser vegetal)
- 1 cucharadita de polvo para hornear
Preparación:
- Mezcla todos los ingredientes hasta obtener una masa homogénea.
- Cocina pequeñas porciones en un sartén antiadherente a fuego medio hasta que aparezcan burbujas.
- Voltea y cocina por 1-2 minutos más. Sirve con fruta fresca o miel.
Tip Profeco: para un consumo equilibrado, verifica siempre los sellos de advertencia como "Exceso de azúcares" y "Exceso de calorías", incluso en versiones reducidas en azúcar.
¿Cuál es el mejor chocolate en polvo, según Profeco?
Según la Profeco, los chocolates en polvo más recomendables por su perfil nutricional son "Valorcao sin azúcar" y "Chocomonk", pues ambos presentan un bajo contenido de azúcar y son endulzados de manera natural, siendo opciones más saludables, aunque su precio es elevado, rondando los 200 pesos por paquete.
Por otro lado, productos muy populares como "Choco Milk" y algunas presentaciones de "Nesquik" presentan niveles de azúcar muy altos, superando los 90gr por cada 100gr de producto. Aunque son más económicos y ampliamente consumidos, Profeco señala que su consumo debe ser moderado debido a los efectos del exceso de azúcar en la dieta.
Si se busca una relación equilibrada entre precio y sabor, las opciones como "Moctezuma Choco Zuma" y "Chocolate Ibarra" resultan accesibles, con precios aproximados de 40 pesos por paquete. Sin embargo, ambos siguen teniendo un contenido considerable de azúcar, por lo que, aunque son opciones convenientes, no se consideran las más saludables.